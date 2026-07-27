Не трогать даже мертвых: какие опасности поджидают туристов на Азовском море

Биолог рассказал россиянам, какая опасность их может поджидать на Азовском море.

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Отдых на Азовском море для многих может неожиданно обернуться болезненной встречей с медузами. Однако после ожога люди часто следуют "народным рецептам", которые способны только ухудшить ситуацию.

Эксперт по природопользованию, эколог и биолог Илья Андреев рассказал RostovGazeta, какие популярные способы лечения являются опасными.

Один из самых распространенных мифов – обработка места ожога мочой. По словам специалиста, такой способ не помогает нейтрализовать яд медузы и может привести к дополнительному заражению кожи.

Также эксперт опроверг мнение, что прикосновение к медузам якобы помогает при радикулите или болезнях суставов. Такие эксперименты могут закончиться серьезным дерматитом и даже интоксикацией.

Опасность представляют не только живые медузы. Даже выброшенные на берег или погибшие особи могут сохранять активные стрекательные клетки в щупальцах еще несколько дней. Поэтому трогать их руками категорически не рекомендуется.

Чтобы снизить риск ожога, эколог советует обращать внимание на погодные условия. После шторма и при устойчивом южном ветре у берега часто становится больше медуз – в такие дни лучше отказаться от купания.

Дополнительную защиту могут дать рашгарды и гидрокостюмы, которые создают барьер между кожей и щупальцами.

Кроме того, биолог рекомендует собрать пляжную аптечку, в которую стоит положить антигистаминные препараты, уксус или лимонный сок, хлоргексидин, противоаллергический гель и пластиковую карту – с ее помощью можно аккуратно удалить оставшиеся на коже стрекательные клетки.