В речные круизы из Москвы отправились 90 тысяч туристов

С начала летней навигации из столицы в речные круизы отправились более 90 тыс. пассажиров. За 3 месяца Северный и Южный речные вокзалы обслужили свыше 1,1 тыс. судов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По его словам, сезон продолжается, а самыми востребованными направлениями этим летом остаются Санкт-Петербург, Казань, Тверь и Углич. Сейчас теплоходы отплывают из столицы более чем в 40 городов России. В расписании есть маршруты в Кострому, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Волгоград, Астрахань, Елабугу и другие туристические центры.

В прошлом году речная навигация стала рекордной за последние несколько десятилетий. Тогда в круизы из Москвы отправились более 360 тыс. пассажиров. За сезон Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили около 2,2 тыс. судов.

Навигация на Москве-реке традиционно стартует весной и продолжается до осени. В этом сезоне туристам доступны как короткие круизы выходного дня, так и многодневные путешествия по Волге и другим крупным рекам России.