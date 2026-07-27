Туристам рассказали об особенностях грибных туров

Грибные туры впервые появились в 2020 году, когда отменились практически все международные программы и участникам туристического рынка нужно было что-то выдумывать и создавать. Об этом «Москве 24» рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

По его словам, в рамках таких туров опытные грибники приглашали группу людей и на его транспортном средстве отправлялись в лес, где гуляли, общались и собирали грибы. Эксперт подчеркнул, что это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния, однако, назвать подобные поездки турпродуктом.

«В целом такие мероприятия приносят много удовольствия, если соблюдены все нормы: нет нарушений на природоохраняемых территориях, это не связано с разведением костров и не затрагивает сбор краснокнижных грибов и растений. На сегодняшний день грибной туризм развит не только в Центральной России, но и в регионах Уральского федерального округа и других», — сказал Мальцев.

Специалист добавил, что длительность путешествия зависит от запроса клиента, в большинстве случаев это однодневные поездки.

Эксперт билетной витрины Ticketland Александра Лаврентьева до этого говорила, что во многих городах России туристам доступны разные форматы культурного отдыха, в том числе исторические фестивали, ярмарки и музыкальные программы.