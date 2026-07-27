В самолетах будут показывать фильмы с субтитрами и тифлокомментариями

Минтранс РФ утвердил новый проект приказа, согласно которому в самолетах часть фильмов будут показывать с субтитрами и тифлокомментариями для пассажиров с инвалидностью.

© ТАСС

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае если перевозчик осуществляет на борту воздушного судна показ фильмов, часть определенных перевозчиком фильмов должна иметь субтитры для пассажиров из числа инвалидов по слуху и тифлокомментарии», — говорится в документе.

Эта часть приказа вступит в силу с 1 марта 2027 года. Остальные пункты приказа о правилах обслуживания пассажиров с инвалидностью и других лиц с ограниченными возможностями вступают в силу с 1 сентября 2026 года.