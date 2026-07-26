МИД РФ представил информационную платформу для иностранных туристов

Российское внешнеполитическое ведомство анонсировало запуск официального цифрового портала Visit Russia с необходимой полезной информацией для иностранных туристов в России. Анонс размещен в Telegram-канале МИД РФ.

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«Visit Russia — официальная цифровая платформа для иностранных гостей России, объединяющая актуальную информацию, необходимые туристические сервисы и технологии искусственного интеллекта в формате единого окна, — проинформировали в министерстве. — На платформе собрана актуальная информация по вопросам, наиболее важным для путешественников: электронной визе, правилах въезда и пребывания, таможенных требованиях, мобильной связи, способах оплаты и транспорту».

Как добавили в МИД РФ, вся информация собрана в одном месте, поэтому пользователи портала смогут легко "сравнивать и выбирать авиабилеты, отели, экскурсии, трансферы, страхование и готовые туры", а также "пользоваться специальными предложениями и эксклюзивными условиями от партнеров проекта".

В связи с этим в дипведомстве подчеркнули, что главной целью проекта является "сделать поездку в Россию максимально комфортной для иностранных гостей на всех этапах: от планирования маршрута и подготовки документов до пребывания в стране и решения практических вопросов во время путешествия".