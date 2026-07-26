Удмуртия заняла четвертое место в России по вовлечению земель в туризм

За пять лет реализации проекта в республике под создание туристических объектов было выделено 101,9 га, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные правительства России.

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Всего за время действия проекта в России выявлено почти 1,9 тыс. свободных земельных участков общей площадью 47,6 тыс. га. На сегодняшний день в хозяйственный оборот уже вовлечено около 1,2 тыс. га. Кроме того, специалисты определили более 1,4 тыс. объектов, представляющих туристический интерес.

Только за первое полугодие 2026 года в перечень вошли еще 253 земельных участка общей площадью около 15 тыс. га, предназначенных для развития туристической инфраструктуры, а также 248 новых объектов туристического интереса.

Помимо Удмуртии, в число лидеров проекта вошли Дагестан, Челябинская область, Приморский край и Саратовская область. В перечень включаются национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие территории, привлекательные для туристов.

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