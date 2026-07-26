В Башкирии поддержат особый вид туризма

В Республике Башкортостан внесены изменения в закон «О туристской деятельности», согласно которым патриотический туризм включен в перечень приоритетных направлений государственной политики в сфере туризма. Поправки были приняты Государственным Собранием — Курултаем 25 июня, а 2 июля документ подписал глава региона Радий Хабиров.

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Как следует из изменений в законодательстве, патриотический туризм впервые получил статус одного из приоритетных направлений наряду с внутренним, въездным, социальным, сельским, детским и самодеятельным туризмом.

Поправки затронули несколько положений закона. Теперь проекты, связанные с патриотическим туризмом, смогут претендовать на статус приоритетных. Кроме того, государственные программы развития туристической отрасли получат возможность предусматривать полное или частичное финансирование таких инициатив. Аналогичные меры поддержки распространяются на проекты, ориентированные на граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью.

По данным документа, закон не вводит новые туристические маршруты и не определяет перечень объектов для посещения. Его положения формируют правовую основу для дальнейшего развития направления, тогда как конкретные программы и объемы финансирования будут утверждаться отдельными решениями правительства Республики Башкортостан.

В регионе уже действует ряд объектов, которые могут использоваться при реализации проектов патриотического туризма. Среди них военно-патриотический парк «Патриот» имени Максима Серафимова в Алкино-2, исторический парк «Россия — Моя история» в Уфе, Парк Победы и Республиканский музей Боевой Славы.

Потенциальной основой для новых экскурсионных маршрутов также могут стать памятник Герою России Минигали Шаймуратову, мемориал «Скорбящая мать», памятник Николаю Гастелло, мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Салавате, памятник Неизвестному солдату в Стерлитамаке, памятник труженикам тыла и детям войны в Октябрьском, а также скверы и аллеи Героев СВО, созданные в последние годы в Белебее, Кумертау, Сибае, Дюртюлях и Ишимбае.

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