Как изменились условия отдыха на курортах Кубани

Туристы, планирующие поездку на курорты Краснодарского края этим летом, столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Перебои с топливом на заправках и массовые задержки рейсов в аэропортах заставил отельеров пересмотреть привычные инструменты продаж и предложить гостям новые формы поддержки.

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Транспортные проблемы меняют правила игры

Ситуация с бензином на Кубани остаётся напряжённой несмотря на некоторые улучшения. На части АЗС действуют ограничения по объёму отпуска топлива, а в часы пик на заправках образуются очереди. Это особенно актуально для туристов, которые предпочитают путешествовать на личных автомобилях.

Параллельно с этим аэропорты Сочи, Геленджика и Краснодара периодически вводят ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Массовые задержки рейсов стали привычным явлением: иногда одновременно ожидают вылета более сотни рейсов. Это создаёт дополнительные сложности для тех, кто выбрал авиаперелёт.

Отели предлагают новые бонусы

В ответ на эти вызовы многие объекты размещения на побережье начали предлагать гостям дополнительные сервисы, которые помогают снизить тревожность и компенсировать транспортные неудобства. Об этом пишет «АТОР».

Некоторые отели высокого ценового сегмента предлагают бесплатные трансферы из аэропортов или с железнодорожных вокзалов. Это особенно актуально для туристов, которые прилетают на курорт, но опасаются сложностей с дорогой от аэропорта до отеля из-за перебоев с топливом.

Отдельные объекты идут дальше и компенсируют часть дорожных расходов гостей, хотя такие предложения пока встречаются редко и в основном в премиальном сегменте.

Многие отели делают ставку на семейный отдых. Распространённая практика — бесплатное размещение детей до определённого возраста. В некоторых объектах дети до 14–16 лет могут проживать без доплаты, а для семей предусмотрены скидки до 30% и дополнительные ночи в подарок при бронировании от 10 ночей.

Отдельный подход предложили некоторые курортные комплексы. Для туристов, которые летят самолётом, предусмотрены перенос дат проживания, возврат средств в ряде случаев, компенсация потерянных ночей при задержке рейса, бесплатный ранний заезд или поздний выезд при наличии возможности, а также скидки на дополнительные ночи.

Для автомобилистов готовят другие пакеты бонусов: бесплатная парковка, ранний заезд или поздний выезд, скидки на SPA-услуги, ланч-боксы в дорогу и дополнительные сервисы для автомобиля.

Несмотря на появление новых сервисов, главным инструментом привлечения туристов по-прежнему остаётся цена. Снижение спроса сделало отдых на многих курортах заметно доступнее. Варианты размещения можно найти по ценам от 1,5 тыс. рублей за двоих, с завтраком — примерно от 3 тыс. рублей, с трёхразовым питанием — от 6 тыс. рублей.

Ещё один тренд — рост интереса к апартаментам с кухней, которые позволяют туристам экономить на питании. Это особенно актуально в условиях, когда цены на продукты и услуги в курортных городах остаются высокими.

Таким образом, южные курорты в этом сезоне пытаются продавать не только номер и питание, но и уверенность в том, что поездка состоится. Однако пока главным инструментом привлечения туристов всё же остаётся цена, а дополнительные сервисы работают скорее как приятное дополнение к основному предложению.