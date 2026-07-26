Четыре авиарейса задержали в нижегородском аэропорту

Сегодня, 26 июля, в Нижнем Новгороде задержали четыре самолета в аэропорту им. Чкалова. Актуальная информация появилась на сайте воздушной гавани в разделе «Онлайн-табло». Самолет компании RedWings до Екатеринбурга вылетит с опозданием на час – вместо 17:50 в 18:55. Также позже расписания отправится рейс до Челябинска. Самолет UVTAero должен был вылететь вечером в 18:00, время перенесли на 20:40. В Сочи самолет NordWind по расписанию должен был вылететь из Нижнего Новгорода в 17:25. Теперь время вылета назначено на 20:45. А рейс авиакомпании UVTAero до Казани вместо 23:10 отправится только в 1:20 27 июля. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородцам напомнили о правилах провоза лекарств в багаже.