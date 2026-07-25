В Сириусе в разгар сезона закрылись десятки заведений

В соцсетях туристы продолжают делиться кадрами обезлюдевшего в разгар сезона Сириуса: пустующие магазины, кафе и торговые галереи, которые закрылись и, по словам местных жителей, готовятся к сносу.

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«Что же должно происходить в городе, чтобы целиком в пик сезона закрывались даже столовые? Здесь еще недавно продавали сувениры, а теперь совсем пусто», – удивляется автор одного из видео, показывая опустевшие помещения.

Для многих туристов исчезновение привычных заведений стало неожиданностью.

«А вот здесь в “Горячем лаваше” мой Артурик покупал любимую пиццу. Но все, нет его», – с сожалением говорит путешественница, демонстрируя опустевшее здание.

Другая семья собиралась зайти в знакомый барбершоп, но и он оказался закрыт.

«Кофейня, аптека – все под снос», – перечисляют отдыхающие. По их словам, полностью опустела и торговая галерея возле ТЦ «Подкова».

Впрочем, драматизируют ситуацию далеко не все. В комментариях напоминают, что буквально в нескольких минутах ходьбы начинается Адлер, где с инфраструктурой проблем нет.

«Отстаньте уже от Сириуса. В 500 метрах центр Адлерского района – и столовые, и сувениры, и рынки», – пишут пользователи. «Через дорогу перейди – магазины на каждом шагу, не умрешь с голода», – вторят им другие.

Официально массовое закрытие кафе, магазинов и других заведений власти Сириуса не комментировали. Вместе с тем ранее сообщалось, что набережную ждет масштабная реконструкция. Проект предусматривает расширение пляжей, создание большой парковой зоны и новых общественных пространств. По информации TourDom.ru, именно с этими работами связано освобождение помещений на первой линии. В соцсетях местные жители также пишут, что слухи о сносе нескольких кварталов у моря ходили уже давно, а после реконструкции территория «будет совсем другого уровня».

Ранее мы писали о начале демонтажа корпусов популярного отеля Sigma Sirius 3*. Эти кадры вызвали бурное обсуждение среди туристов.