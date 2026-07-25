Туристы на распутье: поспешить на отдых летом или подождать?

Вчера, 24 июля тг-канал «Крыша ТурДома» предложил подписчикам опрос: «Планируете ли отправиться на отдых до конца этого летнего сезона?» В течение суток ответы дали более 1300 респондентов.

Самым популярным оказался вариант «Я уже был в туре этим летом», его выбрали 24%. Впрочем, если сложить долю тех, кто уже забронировал отдых на вторую половину сезона (20%), и тех, кто собирается это сделать, подбирая варианты (6%), то получаем близкую цифру – 26%. Это говорит о довольно равномерном распределении спроса.

Судя по комментариям к посту с опросом, некоторые не прочь отправиться в летние поездки неоднократно:

«Уже были и вновь планируем – билеты куплены», «И в июне была, и в сентябре собираюсь», «Отдыха много не бывает: в мае – круиз по Багамам, в июне – Тунис, в конце августа – в Китай на экскурсии».

Конечно, столь «плотный график» могут себе позволить туристы с достаточно высокими доходами, к тому же имеющие возможность довольно часто делать паузы в работе для путешествий. И не исключено, что немалая часть из выбравших вариант «Предпочитаю отдыхать зимой или в межсезонье» (21%), напротив, руководствуется соображениями экономии, если только речь не идет о дорогих новогодних турах.

Возвращаясь к летнему отдыху, отметим, что 4% давших ответы намерены ждать «хороших скидок». Скорее всего, рассчитывать на подобные варианты можно будет лишь к концу сезона – не ранее первой половины октября.