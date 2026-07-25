Индивидуальный вместо группового: как указ президента изменил туризм в Приморье

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о пролонгации безвизового порядка пересечения границы для граждан Китая до 2027 года становится важнейшим драйвером для дальневосточного туризма. По оценке министра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константина Сидоренко, этот шаг уже принес ощутимые плоды и кардинально трансформирует структуру прибывающих гостей.

«Мы фиксируем не просто рост числа китайских туристов, а качественное изменение самого формата поездок. На смену организованным группам приходит индивидуальный туризм – более гибкий, взыскательный и востребованный во всем мире. Такие путешественники стимулируют развитие премиальной инфраструктуры и повышают стандарты сервиса в регионе. Кроме того, упрощенные правила въезда открывают дополнительные возможности для бизнеса: предприниматели двух стран оперативно встречаются для переговоров и заключения контрактов, что напрямую укрепляет внешнеэкономические связи», – заявил глава ведомства.

Особое внимание в беседе было уделено возобновлению железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток – Суйфэньхэ. Сидоренко напомнил, что это направление было востребовано и до пандемийных ограничений, а сегодня интерес к нему сохраняется с обеих сторон. Запуск поезда рассматривается как стратегический элемент в системе международных транспортных коридоров. Параллельно власти вводят в строй новые пограничные переходы: после открытия пункта «Пограничный» в ближайшей перспективе запланирован запуск «Краскино», что существенно ускорит прохождение контроля и повысит комфорт путешественников.

Говоря о модернизации инфраструктуры, министр подчеркнул, что регион реализует масштабный план обновления пропускных объектов. Открытие двух новых терминалов в текущем году (второй ожидается в сентябре) должно создать дополнительный стимул для туристической отрасли и позитивно отразиться на экономике края.

На личный вопрос о собственном отношении к Китаю Сидоренко ответил с теплотой, отметив, что долгие годы жизни в этой стране оставили у него неизгладимые впечатления. Сейчас его визиты носят преимущественно рабочий характер, но каждая поездка вызывает искренний интерес и приятные эмоции от встречи с этой удивительной культурой.