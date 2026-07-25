Вместо заграницы: кто и зачем едет в грибные туры

По данным «Авито», спрос на них в Московском регионе за первые две недели июля вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. А количество предложений туров выросло на 28%. Что такое «грибной тур» и много ли зарабатывают их организаторы?

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Как рассказывают организаторы «грибных туров», к ним приходят не только те, кто не отличает сыроежку от белого гриба, но и те, кто собирает с детства. География: Подмосковье, Ленобласть, Карелия, Кольский полуостров. Обычно группу туристов сажают на автобус и везут в лес: собирают грибы под присмотром гида, варят грибной суп, слушают лекции о культуре сбора и найденных экземплярах. Обычно за одну поездку можно найти до 90 видов, из них около 50 съедобных, утверждает организатор грибных туров из Санкт-Петербурга Антон Трофимов, который проводит их уже девятый год:

— В последние годы сбор грибов стал своеобразной модой. Народ реже ездит за границу, и всем интересен отдых где-то поблизости. Есть и молодежь, которая интересуется сбором грибов, есть даже пенсионеры, то есть бабушки там 75-80 лет у нас зачастую ездят, которые тоже хотят узнать что-то новое для себя, которые всю жизнь проходили по лесам мимо, грубо говоря, всяких разных съедобных грибов, о которых они не знали.

— Из чего складывается стоимость?

— Стоимость складывается исходя из аренды автобуса. В прошлом году мы вынуждены были поднять цену: сами понимаете, нам зарабатывать что-то надо, и транспортные компании кушать хотят. Стоимость с прошлого года у нас 3500 с человека. Это, грубо говоря, с восьми утра до шести вечера человек полностью занят.

— Целесообразно финансово заниматься этим, да?

— Это приятный бонус помимо основной работы, естественно, потому что все это у нас на выходных происходит, и как хобби. В эту тему, когда я втянулся, это не было прям какой-то целью заработать там какие-то сумасшедшие деньги на этом, это нереально. Во-первых, это все сезонно. Во-вторых, есть определенная психологическая отметка у людей — стоимость, выше которой они просто в лес не поедут.

Форс-мажоров, говорит Трофимов, практически не бывает: грибные места известны организаторам «вплоть до каждого дерева», не потеряться помогают навигационные приложения. Может показаться, что грибной тур — мероприятие на один раз: узнать, что собирать, и потом ходить самостоятельно. Но немало тех, кого, что называется, «затягивает» тема. Половину мест в турах раскупают завсегдатаи. Анна впервые съездила еще три года назад и с тех пор старается делать это ежегодно:

— В такой тур я решила отправиться, потому что на тот момент у меня было мало знакомых, которым интересен именно сбор грибов, интересно видовое разнообразие. Совершенно случайно во «ВКонтакте» я увидела, что да, есть такие туры. Это однодневная экскурсия, есть мини-форматы, где ребята на двух машинах выезжают и возят малое количество участников, есть автобусные туры, где собирается большое количество народу, там человек 30, может быть, больше. Большой компанией мы выезжаем куда-то в лес. Бывает, что очень большой урожай, очень много интересных грибов, разнообразных видов. Из необычного — это, допустим, черные лисички, о которых мало кто знал.

— Бывало такое, что приезжаете, а грибов не очень много?

— Нет, такого не бывало, потому что ребята изначально едут на разведку, они смотрят, есть ли что собрать участникам, и, если грибов нет, то, соответственно, экскурсии не будет.

— Сейчас действительно пик популярности?

— Да, это довольно-таки сейчас популярно. Спрос гораздо выше сейчас, чем в прошлые годы.

Как говорят некоторые грибники, которые зарабатывают продажей грибов себе на жизнь, «в лесу деньги растут прямо под ногами». Правда, на «Авито» под яркими заголовками о «грибном сафари» и «грибалке» скрывается разное: от познавательных экскурсий до простой лесной прогулки с пикником, с ценником от 2 тысяч до 13 тысяч. И, кстати, никаких упоминаний о том, есть ли у гида обязательная сейчас аккредитация.