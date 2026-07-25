Можно ли россиянам путешествовать в РФ по загранпаспорту

Россияне могут путешествовать по России по заграничному паспорту, хотя он предусмотрен для поездок за пределы страны. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Закон на сегодняшний момент не запрещает такие путешествия [по России], в том числе по заграничному паспорту. В некоторых гостиницах, учреждениях, где вы можете проживать, можно заселяться по этому документу", - сказал он.

При этом Васенин добавил, что на самом деле заграничный паспорт предусмотрен для того, чтобы путешествовать за пределами РФ.