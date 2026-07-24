В калининградском аэропорту Храброво задержаны десятки рейсов

В калининградском аэропорту Храброво 24 июля задержаны десятки самолетов. Согласно данным онлайн-табло, на прилет и вылет с опозданием выполняются 45 рейсов, еще 6 отменены.

© tourdom.ru

Сбои в расписании связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства, которые действовали в ночь на пятницу в ряде районов Ленинградской и Московской областей.

На вылет из Калининграда задерживаются 22 рейса, в том числе 21 в Москву и Санкт-Петербург, еще один в Нижний Новгород. Кроме того, отменены три в московский аэропорт Шереметьево. На прилет с задержкой ожидаются 24 самолета, преимущественно из столицы, еще три отменены. Время ожидания составляет от 30 минут до 2 часов.

По данным Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково были введены около 00:45 24 июля из-за угрозы атаки беспилотников. К 06:00 они были полностью сняты.

В течение четверга «ковры» также действовали в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. По состоянию на 10:00 24 июля Домодедово продолжал работать с ограничениями, тогда как остальные столичные аэропорты вернулись к штатному режиму.

Об отмене режима беспилотной опасности в Ленинградской области около 05:00 сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.