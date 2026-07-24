SHOT: в Анапе выброшенный на берег дельфин погиб из-за туристов

В Краснодарском крае дельфина выбросило на берег на одном из пляжей Анапы, туристы начали делать с ним селфи и пытались погладить, волонтеры не смогли спасти млекопитающее. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Отдыхающие окружили животное, гладили, фотографировались и пытались вернуть в воду, не дождавшись спасателей. Когда на месте появились специалисты, животное уже не подавало признаков жизни. Сотрудники научно-экологического центра "Дельфа" отметили, что здоровые дельфины не выбрасываются на берег по своей воле. Вероятно, афалина была тяжело больна или ослаблена, и в таком состоянии трогать ее было нельзя. Туристы только приблизили гибель, вместо того чтобы вызвать спасателей и дать животному шанс на жизнь. До этого на берег бухты в Севастополе выбросилась самка дельфина с детенышем