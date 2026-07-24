Температура воды на российских морских курортах достигает 27 градусов

Температура воды на морских курортах России держится в интервале 18-27 градусов, прохладнее всего вода в районе Калининграда, а теплее - в Ейске. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"В районе Калининграда - 18 градусов, там небольшое похолодание, температура воздуха держится немного ниже нормы, температура воды тоже понизилась. Евпатория, Алушта - 24, Анапа, Ялта, Сочи - 25, Геленджик, Туапсе, Феодосия - 26, Ейск - 27", - сказала Макарова.

Она пояснила, что в районе Ейска погода теплая, а море мелкое, потому температура воды быстро реагирует на прогрев воздуха. Колебания при похолодании там бывают, но в среднем температура держится в интервале 25-27 градусов.