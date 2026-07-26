В Сочи штормовое предупреждение: курорт под угрозой смерчей и ливней

Сильные дожди и ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20–22 м/с ожидаются в Сочи и на федеральной территории «Сириус» 26 июля, сообщила администрация города.

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На реках возможен резкий подъем уровня воды с превышением критических отметок. В горах существует опасность схода небольших селевых потоков.

В районе побережья от Магри до Веселого с юго-западного направления ожидается волна высотой 1,3–1,8 м и силой до 4 баллов. Над морем могут появиться смерчи.

Неблагоприятный прогноз дают на ближайшую ночь и следующее утро.

Жителям и туристам рекомендуют отказаться от отдыха в устьях рек и походов в горы. Автомобили советуют не оставлять под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.Как писал ранее «ТурДом», в Сочи в последнее время резко выросло число автотуристов. Поток увеличился примерно на 30% по сравнению с прошлым годом: едут не только из соседних регионов, но и из Поволжья, Москвы и даже с Урала.