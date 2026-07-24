S7 Airlines увеличит число рейсов между Москвой и Новосибирском

S7 Airlines с 27 июля увеличит число рейсов между Москвой и Новосибирском до 7 в день, а с 10 августа в отдельные дни будет выполнять до 8 перелетов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Вылеты из Москвы в Новосибирск будут доступны с утра до позднего вечера.

Рейсы выполняются через аэропорт Толмачево, который служит базовым хабом S7 Airlines. Пассажиры смогут использовать стыковки на внутренние направления по России, а также на международные рейсы в Китай и страны Южной Азии.

В июне S7 Airlines начала регулярные прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово в Кызыл – столицу Республики Тыва. Отправление, согласно расписанию, по понедельникам и субботам. Кроме того, перевозчик увеличил число полетов из Москвы в Читу до 2 раз в день и в Улан-Удэ до 3 раз в сутки.