Пассажиры поезда Москва – Владивосток смогут попробовать национальные блюда из 20 регионов в рамках Года единства народов России, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Торжественная презентация нового меню прошла на железнодорожном вокзале столицы Приморского края. Ее участники продегустировали угощения, которые будут предлагать путешественникам.

В гастрономическую карту вошли блюда традиционной кухни, которая характерна для территорий по маршруту следования поезда. Например, пассажиры смогут попробовать удмуртские перепечи, амурские набобахи, ярославский рыбник и другие кулинарные изделия.

Меню обещают обновлять каждые 3 месяца. Сезонная подборка будет состоять из пяти новых блюд. Заказать их можно у проводников или в вагоне-ресторане.