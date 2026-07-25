Из Москвы пустят еще один поезд на юг

«Гранд Сервис Экспресс» организует еще один поезд из Москвы в Анапу. В первый рейс состав, которому присвоен номер 237/238 отправится с Черноморского побережья в 02:30 29 июля, время в пути – 25 часов 50 минут.

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Из столицы поезда начнут ходить ежедневно с 30 июля. Дорога к морю будет длиннее, чем обратно: отправление из Москвы с Казанского вокзала в 10:15 (9 и 15 августа – в 10:30), прибытие в Анапу на следующий день в 17:50. Маршрут проложен через Рязань, Воронеж (ст. Придача), Ростов-на-Дону.

Билеты уже поступили в продажу. На сайте перевозчика предлагают плацкарт по цене от 5,7 тыс. руб. за место, купе – от 9,9 тыс. Судя по всему, билетов на первые рейсы еще достаточно. А вот на даты после 23 августа их нет ни туда, ни обратно.

У перевозчика есть еще один подобный маршрут – номер 177 Санкт-Петербург – Анапа, который ходит через столицу. На ближайшие 2 недели в этих составах в плацкарте осталось несколько верхних мест, купе пока можно выбрать.

Ранее TourDom.ru писал, что в середине июля «Гранд Сервис Экспресс» запустил новый поезд номер 197/198 по маршруту Москва – Адлер.