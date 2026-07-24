В Анапе после проверок разрешили открыть 97 пляжей

Разрешение на открытие получили 97 пляжей Анапы, еще семь пока проходят экспертизу, сообщает кабмин по итогам заседания правительственной комиссии под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

© Российская Газета

В сообщении отмечается, что работы по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, продолжаются.

Так, на пострадавших от мазута пляжах Анапы завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка. На береговой линии общей протяженностью около 12 километров песок уложен слоем толщиной не менее 50 сантиметров. Всего на пляжи завезли более 446 тысяч кубометров песка.

"Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 97 пляжей. Еще семь проходят экспертизу", - сообщает кабмин.

Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым.