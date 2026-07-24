Россияне устремились в два города в последний месяц лета

Российские туристы устремились в два города в последний месяц лета в 2026 году. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомились «Известия».

Уточняется, что Калининград и Стамбул стали любимыми направлениями россиян в последний месяц лета. Так, Калининград даже смог обогнать по популярности Санкт-Петербург, спрос на него оказался на 23 процента выше. Средняя стоимость перелета при этом составила 12,5 тысячи рублей в одну сторону.

Санкт-Петербург занял вторую строчку рейтинга российских направлений со средней стоимостью авиабилета в 7,5 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Махачкала, куда возможно улететь за 16,7 тысячи рублей. В пятерку также вошли Сочи и Минеральные Воды. Сочи оказался самым дорогим городом в списке, полет туда будет стоить в среднем 20,4 тысячи рублей. В Минеральные Воды — 15,9 тысячи рублей.

Самым востребованным направлением августа стал Стамбул. Город также занял первое место среди летних маршрутов для путешествий соотечественников в 2026 году. Спрос на поездки в турецкий город оказался на 40 процентов выше, чем на Ереван, который расположился на втором месте.

Ранее стало известно, что в августе россияне массово заинтересовались поездками в один город Европы. Речь шла о Вене (Австрия).