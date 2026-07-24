В Анапе ввели запрет на купание

Сегодня на пляжах курорта введен временный запрет на купание. Об этом сообщили в пресс-службе местной мэрии.

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Мера связана с неблагоприятными погодными условиями - в акватории наблюдается шторм, а также зафиксировано сильное донное течение, представляющее угрозу для отдыхающих.

Специалисты Управления гражданской обороны и защиты населения обращаются к жителям и гостям Анапы с просьбой соблюдать осторожность. Важно не подвергать риску свое здоровье и жизнь, а также усилить контроль за детьми в прибрежной зоне.

Ранее "РГ" писала, что в Сочи начали готовиться к приближающейся непогоде. В первую очередь, власти хотят наладить работу систем водоотведения.