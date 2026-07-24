Новые модульные гостиницы для путешественников появятся в Красноярском крае

В Сибири создают условия для комфортного отдыха туристов. Новые модульные гостиницы появятся в разных территориях Красноярского края - предприниматели могут получить субсидии на их строительство.

В этом году на развитие модульных средств размещения направлено почти 69 миллионов рублей. 63,6 миллиона уже получили восемь предпринимателей на строительство 34 объектов, еще 5,3 миллиона выделили на новый конкурс.

Благодаря господдержке заявители могут компенсировать расходы на приобретение, доставку и монтаж модульных объектов, подключение к сетям и инженерное оборудование. Субсидия предоставляется по национальному проекту "Туризм и гостеприимство".

"Модульные гостиницы позволяют быстро наращивать номерной фонд и развивать туристические места. Рассчитываем, что эта мера поддержки поможет реализовать новые инвестиционные проекты и сделает путешествия по Красноярскому краю еще комфортнее", - отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.

В регионе активно поддерживают инвестиционные и инфраструктурные проекты в сфере туризма. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляют субсидии на строительство модульных некапитальных объектов. Всего в 2025 году поддержали пять инвестпроектов с общим объемом финансирования более 30 миллионов рублей. На эти средства создали новые номера на базах отдыха в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе и Дивногорске.

От парка "Ергаки" до плато Путорана

Минувшей весной пресс-служба регионального правительства рассказала о некоторых территориях, способных заинтересовать туристов в Красноярском крае. Публикация появилась по следам Международной выставки MITT-2026 в Москве, где стенд края стал одной из наиболее заметных площадок.

Регион представил свой туристический потенциал, маршруты, природные достопримечательности и новые турпродукты - от арктических экспедиций до активного отдыха в горах и культурно-познавательных маршрутов. Речь идет, в частности, о знаменитом плато Путорана, Красноярском водохранилище, природном парке "Ергаки", Красноярских Столбах, Манской петле, Кутурчинском Белогорье, о краевой столице и близлежащем Дивногорске.

Как рассказали в агентстве по туризму Красноярского края, участие в международной выставке - это возможность представить туристический потенциал региона профессиональному сообществу, установить новые деловые контакты и укрепить сотрудничество с партнерами из разных регионов и стран. Полученный опыт и новые практики применяются при реализации государственной программы развития туризма в Красноярском крае на 2025-2030 годы и достижении целей национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Путешествуй с благодарностью

А в середине июня Красноярский край подвел итоги участия в форуме "Путешествуй!". Девять тысяч гостей за пять дней посетили экспозицию региона в Москве. На площадке мероприятия край снова представил туристические возможности, подписал соглашение о сотрудничестве с сервисом онлайн-бронирования "Островок" и получил благодарственное письмо за активное участие в развитии молодежного туризма.

Награду вручил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Это подтверждение системной работы региона по вовлечению молодых людей в путешествия по стране.

Форум объединил представителей туристической отрасли из всех регионов России и более чем 50 других стран. Красноярский край участвовал в выставочной и деловой программе, представив природные достопримечательности, гастрономические проекты, событийный календарь, маршруты по Енисею и путешествия в Арктику, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В рамках деловой программы представители Красноярского края выступили на пленарных заседаниях и отраслевых сессиях. Обсуждали развитие внутреннего туризма, событийную индустрию, подготовку кадров, автомобильный туризм и доступную среду для путешественников. Особое внимание уделили гастрономическому туризму.

Гастрономическая столица

Ранее, в марте, пресс-служба краевого кабмина сообщила, что Красноярск взял Гран-при Всероссийской премии "Туристические города". Она прошла в Рязанской области и объединила представителей отрасли из 60 регионов. На конкурс было подано более 195 инициатив из 102 городов России.

По итогам очной защиты Красноярск был удостоен Гран-при в номинации "Город гастрономического туризма".

В рамках презентации столица края представила комплексную модель развития гастрономического направления. В Красноярске работает 160 ресторанов и пять крупных ресторанных групп. Развитие отрасли строится на работе с локальными производителями, продвижении сибирских продуктов и формировании блюд-эндемиков - гастрономических символов территории.

В числе ключевых направлений - гастрономические экскурсии и событийные проекты, формирующие туристический поток в течение года. В Красноярске и других городах края проходят крупные фестивали и гастрономические события, объединяющие профессиональное сообщество, локальных производителей и туристов. Ряд мероприятий реализуется при поддержке национального проекта "Туризм и гостеприимство".

В ходе защиты город представил системный подход к развитию гастрономического туризма - действующую ресторанную сеть, событийные проекты и работу с локальными производителями. В качестве примера локальной гастрономической идентичности членам жюри было представлено блюдо из икры и тугунка, поданное на особом бородинском хлебе.

Системную работу по развитию отрасли подтверждает проведение в Красноярске Всероссийского форума гостеприимства - ключевой федеральной дискуссионной площадки для профессионалов индустрии. Форум собрал более 1000 участников из регионов России и зарубежья и объединил представителей власти, бизнеса, науки и образования для обсуждения развития туризма, гастрономии и подготовки кадров.

Победа подтвердила высокий уровень развития гастрономического направления, системную работу по продвижению локальных брендов и формирование устойчивого туристического образа краевой столицы.