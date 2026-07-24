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Прогулка над пропастью и скалами Аватара

«Это Кавказ»

Дорогу в урочище Джилы-Су по праву считают одной из самых красивых в России. Как тут спорить, если весь путь в несколько десятков километров ты смотришь в глаза фактам. И Эльбрусу, который то прячется за скалами или пригорками, то появляется вновь.

Как можно прогуляться над пропастью и скалами Аватара
© ТАСС

Прежде здесь не было никаких дополнительных развлечений, только фантастические пейзажи. Но постепенно «обочины» обзаводятся рукотворными достопримечательностями. Например, на территории старой советской турбазы открылся парк развлечений с круглогодичным тюбингом и удобной экотропой. А совсем недавно появился подвесной мост над пропастью в локации, которую в народе давно прозвали скалами Аватара за некоторую схожесть с компьютерными пейзажами известной серии фильмов.

Прошлись по этому мосту, чтобы рассказать вам, что это красиво, позволяет пощекотать нервы и наделать красивых кадров. Если вы, конечно, не побоитесь отпустить перила шаткой конструкции, чтобы нажать соответствующие кнопочки на своих гаджетах.