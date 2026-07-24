Как можно прогуляться над пропастью и скалами Аватара

Дорогу в урочище Джилы-Су по праву считают одной из самых красивых в России. Как тут спорить, если весь путь в несколько десятков километров ты смотришь в глаза фактам. И Эльбрусу, который то прячется за скалами или пригорками, то появляется вновь.

Прежде здесь не было никаких дополнительных развлечений, только фантастические пейзажи. Но постепенно «обочины» обзаводятся рукотворными достопримечательностями. Например, на территории старой советской турбазы открылся парк развлечений с круглогодичным тюбингом и удобной экотропой. А совсем недавно появился подвесной мост над пропастью в локации, которую в народе давно прозвали скалами Аватара за некоторую схожесть с компьютерными пейзажами известной серии фильмов.

Прошлись по этому мосту, чтобы рассказать вам, что это красиво, позволяет пощекотать нервы и наделать красивых кадров. Если вы, конечно, не побоитесь отпустить перила шаткой конструкции, чтобы нажать соответствующие кнопочки на своих гаджетах.