В Приморье предложили запустить новый туристический поезд через всю Россию

В Приморском крае рассматривают возможность запуска нового туристического поезда, который сможет следовать через всю территорию России. Инициативу планируют обсудить с АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на презентации проекта «Вкусно в поезде "Россия"» в рамках Года единства народов России.

По словам главы региона, речь идет о создании отдельного комфортабельного туристического поезда, который позволит путешествовать по всей стране.

«Для того чтобы развивать туристическое направление, я думаю, что мы переговорим с АО "ФПК" и будет еще один отдельный туристический поезд, комфортабельный, хороший, который может позволять проехать по всей России. Думаю, что наши жители все больше будут доверять железнодорожному транспорту», — отметил Кожемяко.

Губернатор подчеркнул, что для Приморья важно обеспечить туристов современным, комфортным и безопасным железнодорожным транспортом.

В настоящее время между Владивостоком и Москвой круглогодично курсирует фирменный поезд «Россия». Маршрут протяженностью 9 288 км проходит через 20 регионов страны и остается одним из самых длинных железнодорожных маршрутов России.