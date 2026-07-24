В Сочи рассказали, как будут бороться с прогнозируемым ударом стихии

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем MAX-канале, что в предстоящие дни на территории города-курорта прогнозируются сильные ливневые дожди.

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В связи с этим глава города провел рабочее совещание с межведомственной группой - участники встречи детально обсудили меры по предупреждению внештатных ситуаций, которые могу возникнуть при ударе стихии.

Сейчас муниципальные службы приводят в порядок объекты централизованной системы водоотведения. Это позволит снизить риски подтоплений при мощных осадках. С начала года специалисты МУП "Водосток" в рамках производственной программы прочистили свыше 170 километров ливневых сетей, а также заменили более 400 метров изношенных канализационных труб.

Кроме того, в текущем году удалось восстановить работу двух ключевых коллекторов: на улице Ленина в Адлере и на улице Комсомольской в Центральном районе. Мэр отметил, что это существенно повышает надежность инженерных коммуникаций в густонаселенных частях города, где проживают тысячи сочинцев и гостей курорта.

По словам градоначальника, Сочи сегодня остается главным отечественным курортом. В настоящее время единовременно в городе отдыхают около 170 тысяч человек. С начала года турпоток превысил 3,6 миллиона человек. В июле средняя загрузка средств размещения по городу составила 77 %. Бронирование на август уже достигло 72 %.