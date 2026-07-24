Комфорт вдали от городов: набирают популярность крглогодичные глэмпинги

Ставропольский край в последние годы заметно расширяет туристическую "карту": к привычным санаторным поездкам на Кавказские Минеральные Воды добавляются событийные уик-энды, экологические маршруты и новые форматы размещения. Один из инструментов, который помогает ускорять такие изменения, - национальный проект "Туризм и гостеприимство": регион получает федеральные средства на инфраструктуру, городскую среду и поддержку инициатив бизнеса.

В 2026 году общий объем финансирования по проекту в крае превысил 318 миллионов рублей, из них 315 миллионов из бюджетов разных уровней, в том числе благодаря реализации краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс". Деньги распределяют по нескольким основным направлениям, для системности: важно, чтобы туристу было проще приехать, удобнее ориентироваться на месте, интереснее проводить время и легче находить варианты размещения.

- Из федерального и краевого бюджета оказываем существенную поддержку инфраструктурным проектам. Так, за последние два года общая сумма финансирования этого направления составила почти 484 миллиона рублей. В том числе господдержку получили 23 проекта предпринимателей и юрлиц, направленные на создание новых детских и спортивных зон отдыха, обустройство пляжей, организацию круглогодичных бассейнов и пунктов проката, - отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Сейчас Ставрополье активно решает задачу, от которой напрямую зависит турпоток, - где размещать гостей. Ставка делается в том числе на модульные некапитальные средства размещения: на их создание выделили 91 миллион рублей, что должно дать 61 номер в одной из локаций региона. По итогам 2025 года в рамках проекта уже ввели в эксплуатацию 16 таких объектов.

Быстро набирает популярность строительство глэмпингов. Их главный плюс для региона - низкая нагрузка на окружающую среду: турист живет не в плотной городской застройке и не "утяжеляет" курортные зоны дополнительной инфраструктурой, но при этом получает комфорт, сопоставимый с гостиничным. Для Кавказских Минеральных Вод это практичное решение: здесь формируются нарзанные источники, и избыточная антропогенная нагрузка может быть для них чувствительной.

Глэмпинги удобны и предпринимателям - прежде всего за счет скорости запуска. Для временных, некапитальных построек законодательство не требует проектной экспертизы, разрешений на строительство и ввод, а сами объекты не нужно регистрировать в ЕГРН, и для них не устанавливают кадастровую стоимость. В итоге от идеи до первых гостей может пройти один-три месяца, тогда как капитальная гостиница обычно строится два года и дольше. Такой быстрый цикл ввода важен для территории, где спрос заметно меняется по сезонам и событиям. Эксперты называют "нулевым километром" развития глэмпингов период пандемии: тогда туристы массово искали уединение и близость к природе.

По данным Ассоциации глэмпингов РФ, Ставрополье относят к регионам с высоким потенциалом сразу по двум сезонным пикам - зимнему (горнолыжному) и летнему (оздоровительному). И это сочетание позволяет формату быть востребованным круглый год при грамотной локации и хорошем сервисе.

Как сообщил губернатор Владимиров, за два года в крае построили более 70 глэмпинговых домов, рассчитанных на одновременное размещение 218 человек.

- Благодаря реализации краевой госпрограммы мы даем бизнесу реальные инструменты. В прошлом году поддержанные проекты уже радуют гостей: бассейны, зоны отдыха, доступная среда - это то, что сегодня в тренде. Продолжаем работать вместе, чтобы наш край становился ещt комфортнее для туристов, - отметил министр туризма и оздровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Продолжают развивать и городские центры так, чтобы приезжим было удобно ориентироваться. Больше 130 миллионов рублей направляют на развитие туристического кода - это "умная" навигация и более комфортная среда, в том числе для семей с детьми и маломобильных гостей. Такой подход определяет впечатление от поездки: насколько легко человеку разобраться, куда идти, где отдохнуть, как построить маршрут без лишней суеты.

Точки притяжения в разных округах Ставрополья помогают распределить турпоток. Поэтому около 23 миллионов рублей инвестируют в модернизацию туристических объектов: обустройство экологических троп, строительство круглогодичных бассейнов, организацию пунктов проката, создание аудиогидов. Сейчас в крае действуют пять экотроп, по которым можно планировать прогулки и короткие походы. Среди популярных направлений - заказник "Стрижамент": 12 километров пути, рассчитанных примерно на семь часов спокойного хода, без резких подъемов и спусков - формат, который подходит и для семейных выходов на природу.

- Продолжается обустройство туристских центров городов. Например, благодаря субсидии 2024 года в Железноводске появились передвижная библиотека, стационарные биноскопы, малые архитектурные формы, стилизованные люки, стенды для фотовыставок и система аудиосопровождения вдоль туристических маршрутов. И жители, и гости уже оценили новые локации для прогулок и эффектных фото. В 2025 году эту эстафету принял Кисловодск - с установкой "умных" остановочных пунктов, созданием фотозон и декоративной подсветки территорий. Работа продолжается. На очереди обновление туристских локаций Ставрополя, - подчеркнул Владимир Владимиров.

По оценке эксперта Ставропольского филиала Президентской академии (РАНХиГС) Дины Карамышевой, все проекты, которые поддерживают развитие туризма в регионе, приносят пользу и местным жителям, так как создают рабочие места и улучшают условия жизни в тех населенных пунктах, куда стремятся гости.