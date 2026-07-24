Китайским туристам готовят железнодорожный тур по Приамурью

Хабаровский край презентовал в Харбине новый межрегиональный маршрут «Восточное ожерелье России».

Запуск проекта предварительно запланирован на осень текущего года.

Планируется, что это будет 5-дневное железнодорожное путешествие через 4 региона Дальнего Востока: Приморье, Хабаровский край, ЕАО и Амурскую область.

Напомним, в июле был запущен поезд Владивосток – Суйфэньхэ, который пока работает по принципу чартера, а потом сможет курсировать на регулярной основе.