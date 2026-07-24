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От Харбина до Владивостока за рулем: Приморье запускает масштабный автотуризм для гостей из Китая

runews24.ru

Приморский край делает ставку на автомобильные путешествия для гостей из Китая. Об этом министр туризма региона Наталья Набойченко заявила 23 июля в Харбине, выступая на сессии «Путешествие без границ: соединение культуры и туризма». Мероприятие было приурочено к 25-летию Договора о добрососедстве между Россией и КНР.

Приморский край сделал ставку на автотуризм
© runews24.ru

В рамках доклада министр представила комплексную стратегию по увеличению турпотока. Помимо продвижения традиционных исторических маршрутов, дальневосточной кухни и природных красот, Приморье внедряет принципиально новые продукты — уникальные впечатления и нестандартные форматы поездок.

Особое внимание уделяется организации автопробегов и созданию круглогодичных предложений: тематических туров, зимних фестивалей и культурно-образовательных обменов.

Для максимального комфорта китайских туристов инфраструктура края адаптируется под их нужды:

  • меню ресторанов, экскурсионные программы и навигация переводятся на китайский язык;
  • работают информационные сайты и социальные сети на китайском;
  • привлекаются гиды-полиглоты; внедрена возможность оплаты через сервис ЮMoney.

Кроме того, регион планирует диверсифицировать сотрудничество, развивая медицинский, деловой и экологический виды туризма. По словам министра, эти шаги призваны сделать Приморье конкурентоспособным направлением, привлекательным для жителей Поднебесной в любой сезон.

Между тем, россияне массово переходят на короткий отдых вместо двухнедельного отпуска.