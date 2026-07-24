Эксперт назвал направления, которые определяют ландшафт въездного туризма в Россию

Гости из Таиланда и Индии вошли в пятерку лидеров по выданным картам туриста в аэропорту Шереметьево летом 2026 года, потеснив путешественников из Омана и Катара. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

«Безусловным лидером и основным драйвером роста остается Китай: на долю граждан КНР приходится 87% от общего числа выданных карт в аэропорту Шереметьево. Если же говорить о первой пятерке стран, формирующих туристический поток через Шереметьево, то прошлым летом (кроме Китая) это были также Саудовская Аравия, Оман, Южная Корея и Катар. В это лето компанию Китаю составляют Саудовская Аравия (4%), Южная Корея (2%), Таиланд (1%) и Индия (1%). Такая статистика наглядно демонстрирует, что именно азиатское и арабское направления сейчас определяют ландшафт въездного туризма в Россию», – сказал Ефимочкин.

Он отметил, что с 1 июня по 20 июля 2026 года в Шереметьево было оформлено и активировано на 27% больше карт туриста, чем за аналогичный период годом ранее.

«Анализ транзакций показывает, что иностранцы едут к нам в первую очередь за впечатлениями – гастрономическими и культурными. Самый взрывной рост показал сегмент продуктов питания и общепита: здесь оборот вырос на 31%, а количество оплат – на 24%, плательщиков стало больше на 40% по сравнению с прошлым летом. Туристы активно посещают российские рестораны и супермаркеты. Оборот в этой категории вырос на 28%, число покупок – на 36%, а плательщиков стало больше на 41%. На третьем месте по популярности уверенно закрепилась категория транспорта. В этом сегменте количество транзакций подскочило на 33%, а оборот – на 40%, а плательщиков стало больше на 44%», – добавил Ефимочкин.

По его словам, также в топе у иностранных туристов – развлечения.