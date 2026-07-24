Как необычные фестивали привлекают туристов

Концерты этнической музыки на древнем городище, танцы аэростатов под звуки симфонического оркестра, кайтсерфинг на озере посреди степей, горячих и пропахших полынью, - событийный календарь Ставрополья ежегодно прирастает новыми локациями. Остается лишь успевать отслеживать даты мероприятий, чтобы ничего не упустить.

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Лето, как правило, пиковый сезон гастрономических изысков. В июле в Ессентуках Театральная площадь на три дня преобразилась в территорию свободы, где балалайка звучала в ритме драм-н-бейс, а шашлык соседствовал с авторским сыром. Впервые здесь прошел фестиваль вина и сыра "Винная рапсодия", объединивший современные культурные тренды и традиционные ценности. Программа включала сразу несколько блоков: ярмарку блюд многонациональной кухни Кавминвод, дегустацию продуктов (как от ставропольских производителей, так и хозяйств из Краснодарского края и Дагестана), выставку изделий и мастер-классы по изготовлению сувениров, казачьи игры, а также интерактивные развлечения и конкурсы для детей. На большой сцене все дни выступали творческие коллективы - от местных рок-групп до исполнителей авторских и народных песен.

В конце августа прошлого года Ессентуки с размахом отметил 200-летие со дня основания фестивалем воздухоплавания "Курортное небо". Событие возобновили впервые за последние шесть лет и нынешним летом было решено его повторить, тем более что организационный фундамент уже проработан.

Взлеты запланированы сразу на нескольких площадках. Зрители увидят, как тепловые аэростаты поднимаются в утренние и вечерние часы и проплывают, по-другому не скажешь, в синеве неба. Причем за этим завораживающим парадом можно понаблюдать сразу в нескольких городах Кавминвод. Самое ожидаемое зрелище - 17 аэростатов исполнят "светомузыкальный танец" на берегу городского озера под композиции симфонического оркестра.

Когда говорят об отдыхе на Ставрополье, то меньше всего приходит на ум кайтсерфинг - скольжение по воде при помощи парашюта. Разве есть в регионе без моря место, где можно это сделать? Оказывается, есть, и находится оно на реликтовом озере Маны-Гудило в Апанасенковском районе. Мало того что вода в нем в два раза солонее Черного моря, так еще и в длину раскинулось на 150 километров - так что его бескрайность посреди таких же степей никого не оставит равнодушным. Водоем захватывает границы Калмыкии, Ростовской области и Ставропольского края. А еще лежит в центре Кумо-Манычской впадины, той самой, по которой проходит невидимый рубеж между Европой и Азией. Круглый год здесь задувают ветры, вкупе с мелководьем это делает площадку комфортной для любителей-экстремалов. В прошлом году на его берегу прошел первый фестиваль кайтсерфинга "Ставрополье рулит", который собрал 10 тысяч человек. Событие получилось поистине атмосферным: с одной стороны, гости познакомились с необычным водным видом спорта, а с другой - открыли для себя уникальный, не растиражированный уголок природы. На островах озера гнездятся редчайшие виды птиц, такие как розовый пеликан или серебристая чайка, недаром в межсезонье сюда организуют орнитологические туры.

В этом году фестиваль пройдет в конце июля и продлится уже три дня. Для гостей запланированы концерты кавер-групп, развлекательная программа для детей и зона фудкорта. Гвоздь праздника - выступления спортсменов и возможность рассекать волны под руководством профессиональных инструкторов. На берегу установят шатры с креслами-мешками, а от административного центра Апанасенковского района - села Дивное - будут курсировать бесплатные автобусы к месту проведения праздника.

Кстати, в регионе давно действует краевая государственная программа "Туристско-рекреационный комплекс", ее цель - сделать отдых на Ставрополье более доступным и разнообразным, увеличить турпоток. Активности масштабных фестивалей - весьма мощный в этом плане инструмент. В событийном календаре последних лет - яркие мероприятия на Татарском городище в окрестностях Ставрополя. Как рассказали в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике, на археологическом памятнике в июне этого года уже в четвертый раз состоялся гастрономический фестиваль "Зов предков", раскрывающий кулинарные традиции регионов Северного Кавказа.

В августе "эстафету" подхватит фестиваль исторической реконструкции "Наследие степей и гор". На площадке можно понаблюдать за процессом изготовления украшений из стекла на открытом огне, научиться стрельбе из лука, походить на ходулях и многое другое. Завершит череду событий осенний фестиваль этнической музыки "Песни ветра".