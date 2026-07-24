Тревел-блогер развенчал мифы о Самаре

Российский тревел-блогер Марк Еремин посетил Самару и развенчал мифы о ней как о якобы «вымирающем» городе. Своими впечатлениями он поделился в своем блоге на платформе «Дзен».

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Мне давно говорили — Самара уже не та. Промышленность встала, люди уезжают, город доживает свое после 90-х. Ну ладно, думаю, надо проверить самому. Взял билет и поехал смотреть своими глазами, — пояснил Еремен.

Прибыв в город, блогер убедился, что Самара представляет собой не «умирающий поселок», а огромный живой организм. Город-миллионик обладает самой длинной речной набережной в стране, на которой по вечерам невозможно пройти от большого количества людей. Он также отметил, что особого шарма городу придает его возраст: здания конца девятнадцатого века, деревянная резьба и купеческие особняки. Некоторые из них уже отреставрированы, а другие все еще ждут своего часа, но, по словам Еремина, видно, что в их восстановление вкладываются средства.

Автор материала также подчеркнул, что знаменитый ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре вовсе не является «мертвым советским наследием», как многие думают. На самом деле это действующее производство, которое продолжает создавать ракетные двигатели.

И знаете что самое интересное? Местные говорят, что официальная статистика вообще занижает реальное число жителей — по данным сотовых операторов, в некоторых районах днем людей заметно больше, чем показывает перепись. Город растет тише, чем о нем говорят, — написал Еремин в блоге.

Российский тревел-блогер, который побывал на Филиппинах, описал жизнь в этой стране словами «здесь спят на могилах». Также он снял видеозапись на одном из кладбищ Манилы, где местные жители проживают в склепах целыми семьями и ночуют прямо на могилах. На роликах запечатлены люди разных возрастов — от детей до стариков.