Новые поезда на курорты юга России обеспечат 115 тыс. мест до конца сезона

Компания «Гранд Сервис Экспресс» предлагает 115 тыс. мест в новых поездах на курорты Краснодарского края до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Перед нами стояла важная задача – использовать подвижной состав и сохранить рабочие места для поездных бригад в связи с ограничением движения в Крым и предложить туристам отдых на юге России. Открытие продажи за неделю до отправления поездов позволило туристам выбрать наши поезда, в том числе, как альтернативу поездкам на машинах», – цитирует пресс-служба генерального директора АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

Отмечается, что поезд №197/198, курсирующий между Москвой и Адлером – самый популярный из новых поездов, запущенных в июле 2026 года в Краснодарский край компанией «Гранд Сервис Экспресс». Поезда №197/198 Москва – Адлер и №433/434 Москва – Новороссийск курсируют ежедневно, №177/178 Санкт-Петербург – Москва – Анапа – через день. До конца сентября эти поезда совершат более 200 рейсов в Краснодарский край и обратно, обеспечив пассажирам 115 тыс. мест.

Для перевозки компания задействовала в новых поездах 174 вагона: 114 купейных, 54 плацкартных и шесть вагонов-ресторанов. Во многих вагонах есть душ, все оборудованы кондиционерами, биотуалетами, розетками и USB-портами.