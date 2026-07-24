Эксперт объяснил снижение цен в московских гостиницах

Проживание в московских гостиницах стало дешевле. По итогам первого полугодия участники рынка оценивают снижение средней стоимости номера в диапазоне от 3 до почти 13%. Одной из причин называют сокращение числа туристов из стран Ближнего Востока. При этом загрузка гостиниц снижается не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. Однако там цены в среднем остались на прежнем уровне.

Почему нынешнюю динамику стоимости номеров стоит оценивать с учётом сезона, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян:

"Безусловно, цены не дешевеют там на 9% от лета к лету. Цены дешевеют от лета к весне. Весна — это высокий сезон для Москвы. Это когда приезжают люди в командировки, большая деловая активность. Лето — это сезон отпусков. Москва стоит относительно пустая. Никакой деловой активности большой в Москве для всех отельеров нет. И поэтому отельеры снижают цены по отношению к весне. Если же мы возьмём лето 26 и лето 25, то никакого снижения нет. Но с 1 сентября, естественно, мы ждём очередное повышение цен. Поэтому, если кому нужна недорогая Москва, то вот сейчас самое время до конца августа Москву посетить".

При этом участники рынка отмечают, что загрузка гостиниц снижается, а расходы растут быстрее выручки. По их оценкам, заметного увеличения числа иностранных туристов можно ждать не раньше чем через несколько лет.