Карачаево-Черкесия нарастила турпоток

Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии вырос за первые шесть месяцев года на 14%: популярные локации республики приняли свыше 1,7 млн гостей.

«Курорты Карачаево-Черкесии приняли более 1,7 миллиона туристов в первой половине 2026 года, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

По оценкам кабмина, к концу 2026 года число туристов, посещающих Карачаево-Черкесию, достигнет более 2,5 миллиона человек.

В пресс-службе отметили, что отдыхающие в республике выбирают круглогодичные курорты Домбай, Теберда и Архыз, востребован также туристический комплекс «Медовые водопады».

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что Карачаево-Черкесия вошла в число российских регионов с наибольшим количеством туристических поездок, совершенных за пять месяцев этого года. В списке лидеров также оказались Ставропольский край, Дагестан и Северная Осетия.