Туристы массово устремились в российскую «бюджетную Швейцарию» — Северную Осетию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, турпоток в этот регион вырос за год на 80 процентов. С января по июнь 2025-го его посетили 142,8 тысячи человек, а за первые полгода 2026-го — уже 252,9 тысячи.

Одно из самых любимых у туристов мест Северной Осетии — горно-рекреационный комплекс «Цей». Зимой туда едут любители горных лыж, а летом — альпинисты. Популярностью также пользуется место у Мидаграбинского озера, где исполнители Miyagi & Эндшпиль сняли клип на трек Silhouette. Там же состоялась недавняя свадьба блогерши и телеведущей Иды Галич, на которую приехали многие российские селебрити.

Кроме того, в соцестях становятся вирусными видео, на которых туристы наслаждаются природой Северной Осетии и легендарными пирогами. Помимо этого, в регион едут, чтобы посмотреть Даргавский некрополь, Дзивгисскую крепость и Аланский Успенский монастырь в селе Хидикус.

Ранее стало известно, что в 2026 году Северная Осетия превратилась в визуальный тренд среди топовых блогеров, фотографов и медиаперсон. Турэксперты отмечают, что этот российский регион давно вышел из категории «экзотики» и оказался в топе круглогодичных направлений.