Кто из туристов чаще посещает кафе и рестораны в столице

Гости из Санкт-Петербурга занимают первое место в турпотоке Москвы по посещению гастрономических заведений столицы. Такие данные приводятся в презентации Комитета по туризму Москвы, которая была представлена на мероприятии в рамках продвижения проекта "Два города - миллион впечатлений".

В материалах инфографики также указано, что московские рестораны и кафе во время поездок в столицу посещает каждый третий турист из города на Неве.

Как рассказала на презентации начальник управления программно-целевого планирования Комитета по туризму Москвы Ольга Нечаева, турпоток из Петербурга по итогам 2025 года составил 1,7 млн.

"После 2020 года, когда внутренний туризм получил свой импульс, <…> Петербург показывал один из самых высоких темпов [прироста], на протяжении пяти лет это было где-то 14%. До 2019 года темп развития был примерно 4-5%, то есть это [увеличение] в три раза", - отметила она.

Нынешний объем турпотока из Петербурга в Москву имеет значительный потенциал для роста.

"По нашим оценкам, примерно 3,5 - 3,6 млн туристов мы хотели бы ежегодно стабильно привлекать в Москву", - добавила Нечаева.

"Хочу отметить особое взаимное сотрудничество Москвы и Санкт-Петербурга в рамках нашего проекта "Два города - миллион впечатлений". Москва и Санкт-Петербург - не конкуренты, [два города] работают для того, чтобы взаимно развивать туристический потенциал друг друга, и работают для того, чтобы развивать и Москву, и Санкт-Петербург на международных рынках. Мы хотим, чтобы туристы приезжали и в Москву, и в Санкт-Петербург, совмещая туристическую поездку в рамках одного визита. Этот проект дает большие результаты", - сказала журналистам замгендиректора по региональному взаимодействию Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Анна Нефедова.

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич добавил, что проект "Два города - миллион впечатлений" показывает себя как "сильное объединенное туристическое предложение, и его, конечно, нужно практиковать и внутри страны, и [за ее пределами]". В международном аспекте особую актуальность это приобретает в связи с продлением "безвиза" между Россией и Китаем еще на один год, считает он.