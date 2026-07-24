Как отдохнуть в «Сириусе» с детьми

Федеральная территория "Сириус" - одно из лучших мест для отдыха с детьми на Черноморском побережье. Здесь можно совместить сразу несколько вариантов досуга, подходящих как для взрослых, так и детей. Можно позагорать на благоустроенных пляжах, покататься на аттракционах в "Сочи Парке", увидеть Олимпийский парк со спортивными дворцами и поющим фонтаном, познакомиться с редкими растениями и краснокнижными птицами в парке "Южные культуры" и в Орнитологическом парке, прокатиться по автодрому, построенному для "Формулы-1", побывать внутри легендарного орбитального корабля "Буран" в Парке науки и искусства и встретить закат на набережной. Все объекты расположены на сравнительно небольшой территории - около 15 квадратных километров. Туристы, живущие в самом "Сириусе", могут добраться до всех пешком.

Подходит ли "Сириус" для отдыха с детьми

"Сириус" отличается современной инфраструктурой, здесь большое количество разнообразных парков, много прогулочных зон, множество развлечений, подходящих как детям младшего возраста, так и подросткам

Плюсы семейного отдыха

РГ

В "Сириусе" много отелей, ориентированных именно на отдых семейных туристов - с аниматорами, детскими и спортивными зонами. В некоторые отели купить абонементы на посещение их досуговой инфраструктуры (детских и спортивных площадок, бассейнов, СПА-зон) могут и сторонние туристы.

Еще один плюс - наличие железнодорожных станций. От станций "Научный парк" и "Сириус" летом 2026 года ежедневно до центра Сочи ходят более 40 электричек - время в пути у них менее часа. Кроме того, в день более десятка "Ласточек" ходят на Красную поляну, время в пути - около 40 минут. Учитывая пробки, которые летом в Сочи - нередкое явление, поездки на электропоезде с детьми будут гораздо комфортнее, чем на машине или в автобусе.

"Сириус" расположен достаточно близко к аэропорту - примерно в 10 километрах. Согласно железнодорожному расписанию, "Ласточки" между аэропортом и "Сириусом" курсируют дважды в день, время в пути - 32 минуты.

Что учитывать перед поездкой

РГ

Если добираетесь на машине или автобусе от железнодорожного вокзала в Адлере или от аэропорта, учтите, что в выходные и часы пик могут быть значительные заторы на дорогах, особенно в Адлере.

Узнайте, есть ли в выбранном отеле трансфер от или до железнодорожных станций в самом "Сириусе". В некоторых гостиницах его предоставляют, но услугу нужно бронировать заранее. Также нужно уточнить, включена ли она в стоимость номера или за нее нужно отдельно платить.

Погода летом в "Сириусе" переменчива. Могут случится сильные дожди, так что лучше взять с собой зонтик и ветровку. В "Сириусе" много открытых пространств, особенно в Олимпийском парке, поэтому солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты и головной убор и удобная обувь - обязательны. Также на прогулку возьмите бутылку воды и пауэрбанк.

Нужно учесть особенности пляжей в Имеретинской низменности. Они здесь преимущественно галечные, поэтому лучше иметь специальную обувь (аквашузы).

В "Сириусе" есть концертный зал. Здесь проходят фестивали, концерты, гастроли театров. Узнать о них можно на официальном сайте концертного зала и на официальной сайте федеральной территории.

Куда сходить в "Сириусе" с детьми

Сочи Парк

РГ

На территории парка расположены более 20 экстремальных, семейных и детских аттракционов, дельфинарий, детский центр "Медведия", "Колесо Времени", резиденция Бабы Яги, музей научных чудес "Атомариум" и "Сочи Парк Арена". В сезон ежедневно проходят более 20 представлений, в том числе цирковое шоу и ледовые сказки. Все развлечения включены в стоимость единого билета.

В "Сочи Парке" установлены самая высокая в России башня свободного падения - 65 метров, и самая протяженная в стране американская горка Змей Горыныч с длиной трека 1056 метров. Ежегодно проводится множество тематических праздников. Среди самых популярных - фестиваль "День рождения Бабы Яги", Новогодняя сказка и "День рождения Змея Горыныча".

Парк работает с 10.00 до 22.00. Стоимость билета - 3400 рублей, если покупать на сайте, если в кассе, то на 100 рублей больше. Это абонемент на весь день с доступом ко всем аттракционам, развлечениям и шоу. Цены актуальны на лето 2026 года. Есть тариф с услугой "Скороход" - ускоренным проходом на аттракционы. Колесо обозрения не входит в единый билет и оплачивается отдельно, стоит от 700 рублей за один круг.

Дети ростом до 107 сантиметров проходят в "Сочи Парк" бесплатно.

Посещать парк могут дети любого возраста. Но на аттракционах есть определенные ограничения по возрасту, росту и весу. Некоторые аттракционные дети могут посещать только в сопровождении взрослого. У аттракционов есть измерительный столбик, так что можно измерить рост ребенка.

На шоу дельфинов или цирковое шоу надо идти заранее, чтобы успеть занять места получше. Во время шоу дельфинов вода из бассейна может попадать на нижние ряды, где сидят зрители. Это стоит учесть тем, кто не хочет промокнуть.

Олимпийский парк

РГ

Главные объекты Олимпийского парка - стадион "Фишт", ледовый дворец спорта "Айсберг", "Сириус-Арена", ледовая арена "Шайба", ледовый дворец "Большой", керлинговый центр "Ледяной куб". На стадионе "Фишт" проводят индивидуальные и групповые экскурсии с посещением музея, открытых площадок и фотозон. Если выбрать групповую экскурсию, то стоимость билета с человека составит 800 рублей. Дети до шести лет проходят бесплатно, но нужно предоставить при входе свидетельство о рождении. Также здесь есть падел-центр, где можно забронировать корт.

Посещение Олимпийского парка бесплатное. Работает он ежедневно без выходных с 8.00 до 00.00. Подойдет для посещения с детьми любого возраста. Однако территория парка достаточно открытая, здесь мало деревьев. Поэтому летом лучше гулять утром или вечером, обязательно пользоваться солнцезащитным кремом, надевать головные уборы и удобную обувь, иметь при себе воду.

Поющий фонтан

РГ

Поющий фонтан находится в Олимпийском парке. Он оснащен пушками, которые способны пускать струи воды на высоту от 30 до 70 метров. Таких пушек - около 250. Музыкальное шоу фонтанов проводят вечером: летом - с 20.00 или с 21.00, зимой - с 18.00. Узнать точное время можно на сайте Олимпийского парка. Музыкальная программа длится около часа. На шоу лучше приходить заранее, так как чтобы дойти от центрального входа до фонтана нужно около 30 минут.

Парк науки и искусства

РГ

Парк науки и искусства находится в университете "Сириус". Он включает филиал музея-заповедника "Фанагория" с античными артефактами и мультимедийной реконструкцией древнего города. Взрослый билет (от 16 лет) - 600 рублей, детский (от 7 до 15 лет) - 300 рублей.

Перед зданием установлен многоразовый орбитальный корабль "Буран", где проводят экскурсии с виртуальный полетом на околоземную орбиту. Дети до семи лет на экскурсию не допускаются. Стоимость билетов: 1650 рублей - взрослый (с 14 лет), 1150 рублей - детский (7-13 лет), 950 рублей - специальный тариф (для льготных категорий).

В парке проводят обзорные экскурсии по научным и творческим лабораториям и различные мастер-классы (по робототехнике, росписи по ткани, лазерной резке). На мастер-классы есть ограничения по возрасту - от семи и более лет.

Орнитологический парк

РГ

На территории парка обитают около 200 видов птиц, более 30 видов занесены в Красную книгу. В вольерах живут утки-мандаринки, цесарки и попугаи, на пруду можно увидеть лебедей, гусей и уток. Вход свободный. Время работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 (зимой - до 17.00). Подойдет для прогулок с детьми любого возраста.

Оптимальное время для посещения - апрель и май или сентябрь и октябрь, когда не жарко, к тому же в это время многие перелетные птицы останавливаются здесь во время миграции. Летом лучше приходить в утренние часы.

Парк "Южные культуры"

РГ

Площадь парка - около 20 гектаров. Здесь можно увидеть коллекцию экзотических растений из разных частей света. Среди них - несколько видов магнолии, карликовый фикус, секвойя, болотный кипарис, японская камелия, пальмы.

Посетить парк можно с детьми любого возраста. За детей до 7 лет платить не надо. Билет для детей от 7 до 14 лет обойдется в 150 рублей, для тех, кто старше 14 лет, - в 300 рублей.

Сириус Автодром

РГ

Сириус Автодром - единственный в стране трек, где проходили гонки "Формулы 1". Расположен в центре Олимпийского парка. В зоне Гоночных программ для маленьких детей работает игровая площадка. Территория обустроена для посещения гостей с колясками (имеются лифты, а также место, где можно оставить коляску).

По автодрому проводят экскурсии в паддок (с нуля лет) и по главной трибуне (с 12 лет). Взрослый билет (от 12 лет) на экскурсию в паддок стоит 700 рублей, детский билет (от 6 до 11 лет) - 400 рублей, дети до 5 лет проходят бесплатно. Экскурсии начинаются с 11.00. Стоимость билета на экскурсию по Главной трибуне - 1000 рублей.

На автодроме работает картинг-центр. Но он может быть закрыт по погодным условиям. Время заезда - 10 минут. Кататься могут дети от 10 лет. Стоимость от 1900 до 3400 рублей в зависимости от вида карта.

Пляжи "Сириуса" для отдыха с детьми

В "Сириусе" более десятка пляжей. Везде работают спасатели, можно арендовать лежаки и зонтики. Пляжи - галечные, на части пляжей - с примесью песка.

"Сочифорния"

Здесь множество бесплатных фотозон, детская площадка с макетом брига, песочницей и горками, аквапарк, подогреваемый бассейн, душ и раздевалки. Вечером проходят бесплатные кинопоказы.

Пляж "Сочи Парк Отеля"

Пляж с сап-станцией. Есть душ и раздевалки. Удобный заход в воду. С 15 октября по 31 мая работает в прогулочном режиме как зимний пляж.

Пляж отеля Mantera Supreme Seaside

Для благоустройства пляжа использован кварцевый песок. Есть раздевалки, пункт первой помощи и пространства для отдыха в тени. Есть детская зона.

Пляж "Сириус"

Есть медицинский пункт, раздевалки, душевые, детская мастерская, сапборды, качели. Еще один плюс - постепенный вход в воду.

Имеретинский пляж

Отличается пологим входом в воду. Есть душ, места для переодевания, санузел. Он достаточно широкий, так что здесь достаточно места для отдыха без столпотворения.

Пляж Роза Хутор

Есть теневые навесы и удобные раздевалки, деревянные настилы. Здесь можно попрактиковаться в сап-серфинге или заняться дайвингом. Вход в воду достаточно пологий.

Пляж отеля "Богатырь"

Есть кабины для переодевания, душевые, пешеходные дорожки к морю, медицинский кабинет, детская игровая зона, аренда качелей.

Пляж отеля "Бархатные сезоны"

Есть душевые, питьевые фонтанчики, зоны отдыха, специальные спуски в воду, удобный заход в море, инфраструктура для людей с ограниченными возможностями.Есть прокат сап-бордов.

Что взять на галечный пляж

Сланцы или аквашузы (специальную резиновую обувь, которая защищает ноги от горячих камней и порезов)

Солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты

Головной убор

Солнцезащитные очки

Коврик или подстилку поплотнее

Полотенце

Сменную одежду

Питьевую воду

Сумку для использованных вещей

Заключение

"Сириус" подходит для отдыха с детьми любого возраста.

Главные точки притяжения - "Сочи Парк", Олимпийский парк, природные парки, Парк науки и искусства, музеи, набережная.

Для экономного отдыха можно сочетать платные развлечения с бесплатными прогулками по набережной и паркам, пользоваться льготами, если они есть.

Если поездка длится 2-3 дня, лучше заранее составить маршрут, чтобы совместить море, развлечения и познавательные экскурсии.