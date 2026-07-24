Где в Москве разрешили купаться

В августе москвичи и гости города традиционно ищут места, где можно безопасно искупаться или провести жаркий день у воды. Перед началом сезона специальная комиссия из представителей управ, префектур и ведомств, включая управление Роспотребнадзора по Москве, определяет готовые водоемы для отдыха с купанием. В этом году таких пляжей девять. За качеством воды в течение купального сезона следят специалисты Роспотребнадзора по Москве. Столичные спасатели до начала сезона и во время сезона обследуют несколько раз водоемы, проверяя безопасность дна и береговой линии. При несоответствии СанПиНам пляжи временно закрывают для купания. Где купаться в Москве в августе 2026 года и как проверить актуальную информацию перед поездкой?

Коротко о главном:

перечень зон отдыха с купанием меняется несколько раз за лето. Связано это с изменчивостью качества воды природных водоемов;

обязательно перед поездкой проверьте информацию Роспотребнадзора по Москве;

кроме зон отдыха купаться можно в открытых бассейнах, расположенных в парках, на фестивальных площадках или благоустроенных территориях;

на всех разрешенных для купания пляжах дежурят спасатели, есть медицинский пост. Пляжи оборудованы душем, туалетами, раздевалками.

Где официально разрешено купаться в Москве в августе 2026 года

Управление Роспотребнадзора по Москве контролирует зоны отдыха с купанием на соответствие требованиям санитарного законодательства. Всего в этом году было подготовлено для отдыха с купанием в Москве 9 зон. По состоянию на 23 июля 2026 года функционирует из них всего пять:

озеро "Белое" (ВАО).

Путяевский пруд №1 (ВАО).

Серебряный бор пляж №2 (СЗАО).

Серебряный бор пляж № 3 (СЗАО).

Пионерский пруд (ЦАО).

Еще три зоны отдыха: "Большой городской пруд" и озеро "Школьное" (Зеленоград), зона отдыха "Динамо" (САО), зона отдыха "Тропарево" (ЮЗАО) пока закрыты из-за несоответствия воды по микробиологическим показателям. При улучшении качества воды и соответствие нормам СанПиН, водоемы откроют для купания.

"Проверяют воду по санитарно-химическому и микробиологическому показателю. Самой частой причиной закрытия водоемов является несоответствие воды по микробиологическим показателям. Этот показатель свидетельствует об органическом загрязнении воды", - сообщает руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

Купание в такой воде может привести к инфекционным заболеваниям. Самое распространенное из них - кишечная палочка, она может спровоцировать расстройство пищеварения, рвоту, диарею и другое.

Озеро Белое

Озеро Белое расположено на востоке Москвы в природно-историческом парке Косинский. Его особенность: бесплатный вход, песчано-травяное покрытие берега.

РИА Новости

К услугам отдыхающих есть бесплатные деревянные шезлонги и зонтики. Для детей открыта детская площадка. На спортивных площадках можно играть в волейбол, настольный теннис. Есть пункты проката лодок, катамаранов, сапов. Отличительной особенность озера является возможность взять в прокат рыболовный инвентарь. Здесь же можно забронировать пикниковую точку с мангалом.

Путяевский пруд № 1

Путяевский пруд №1 находится на востоке столицы в парке "Сокольники", в районе 4-го Лучевого просека. Вход на пляж бесплатный, сам берег песчано-травяной берег.

Открыта большая спортивная зона с воркаутом, площадкой для пляжного волейбола.

Серебряный Бор-2

Пляж №2 расположен на территории памятника природы Серебряный бор на улице Таманская, 46, рядом с парком "Ветеран". Это самая экологически чистая территория города.

Вход на пляж бесплатный. Покрытие берега песчано-травяное. Есть бесплатные шезлонги. Общепит представлен кафе и ресторанами.

Работают пункты проката, где можно взять лодку, сап, гидроцикл, катамаран. Есть открытый бассейн с подогреваемой водой, то есть отдыхать и купаться можно при любой погоде летом.

Серебряный Бор-3

Пляж №3 расположен на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, вл.96.

Это самый протяженный пляж в Москве, его длина составляет около одного километра. Вход на пляж бесплатный. Он оборудован шезлонгами. Для детей открыто несколько площадок. Есть спортивные площадки для игры в большой теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол. Отдельно стоят площадки с тренажерами, включая комплекс с полосой препятствий "Русский нинзя". В прокат можно взять сапы, лодки, катамараны, а также спортивный инвентарь. Есть многочисленные кафе и рестораны. На пляже оборудована современная зона с двумя бассейнами: взрослым и детским.

РИА Новости

Пионерский пруд

Пионерский пруд - единственный разрешенный пляж Москвы, расположенный в центре города в Парке Горького.

Работает он по сеансам с 9:00 до 21:00. Сеансов всего четыре, самый короткий утренний, он продолжается 1,5 часа. Остальные три сеанса длятся по три часа. Между сеансами получасовой перерыв. Вход платный, стоимость зависит от сеанса. Самый недорогой - утренний. По внешнему виду пруд напоминает больше курорт, чем природный объект. Связано это с тем, что вода в пруду фильтрованная и водопроводная, поэтому почти всегда соответствует санитарным нормам. Пляж преимущественно песчаный. Украшают площадку пальмы в кадках и другие растения. На пляже есть рестораны и кафе. Есть услуги проката спортивного инвентаря, сауна.

Почему список пляжей меняется в течение лета

Работа пляжей зависит от качества воды. Ее мониторят специалисты Роспотребнадзора по Москве каждые 10-14 дней (зависит от погоды).При несоответствии нормам СанПиН вводят временный запрет на купание. Самое частое нарушение - микробиологические показатели.Результаты проверок публикуются раз в 10-14 дней.Официальная информация о состоянии пляжей указана сайте управления Роспотребнадзора 77.rospotrebnadzor.ru

РИА Новости

Где можно отдыхать у воды без купания

В Москве расположено более 130 оборудованных зон отдыха у воды без купания в природных водоемах. Основная причина запрета купания в природных водоемах - низкое качество воды и загрязненное дно. Здесь легко поранить ногу, запутаться в водорослях или заболеть желудочно-кишечными или кожными заболеваниями. На этих водоемах нет спасателей и медицинского персонала. Зачем же они нужны?

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