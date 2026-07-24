В Чечне пройдет автопробег по новой горной экотропе

Маршрут пройдет по новой экотропе, соединяющей два популярных туристических объекта республики — курорт «Ведучи» и озеро Кезеной-Ам. Общая протяженность пути составит 214 километров: 164 километра участникам предстоит преодолеть по пересеченной местности, еще 50 километров — по асфальтированной дороге, сообщили в пресс-службе АО «Кавказ.РФ».

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Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться и оформить разрешение на посещение пограничной зоны через портал «Госуслуги».

Организаторы отмечают, что главная цель автопробега — познакомить жителей и гостей региона с новым туристическим маршрутом. Пешая экотропа между «Ведучи» и Кезеной-Ам была создана в прошлом году и уже стала востребованным направлением. С начала летнего сезона по маршрутам прошли более 2300 туристов.

Во время поездки участники увидят природные и исторические достопримечательности Чечни: источники Шийлачу хи те, перевал Джеинджаре, крепость Шарой, плато горы Садой-Лам, Нохчи-Келойский водопад, историко-архитектурный комплекс Хой и озеро Кезеной-Ам. На всем маршруте оборудованы места отдыха, установлены навигационные указатели и информационные стенды.

Автопробег организуют компания «Кавказ.РФ», администрация Итум-Калинского района и мотоклуб «Ночные Волки». Маршрут «Ведучи — Кезеной-Ам» входит в проект «Национальная Кавказская тропа», который предусматривает создание единой сети экотроп в регионах Северного Кавказа общей протяженностью около 2 тысяч километров.

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