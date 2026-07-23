Составлен маршрут по главным усадьбам Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в усадьбе Останкино началась реставрация дворца-театра. Корреспондент «Вечерней Москвы» составила маршрут по усадьбам, где завершилась реставрация, и узнала у москвоведа Александра Васькина о ключевой роли усадеб в русской культуре.

Усадьбы Москвы — это, без преувеличения, витрина нашего города. Владельцы стремились к тому, чтобы их строения сияли великолепием и роскошью, ведь усадьба строилась не только для уединенной жизни, но и как сцена для приемов, балов. Сегодня, к счастью, многие из этих великолепий — Останкино, Люблино, Кузьминки, Кусково, Знаменское-Садки — не только сохранены, но и наполнены смыслом, не уступающим их архитектурной красоте. Усадьбы играли колоссальную роль в русской культуре, являясь не только домами, но и средоточием великолепных парков — английских или французских. Они формировали облик Москвы.

Эти жемчужины служили двигателем прогресса, способствуя внедрению новейших материалов и технологий. От деревянных построек мастера перешли к кирпичу, приглашая лучших зодчих, в том числе иностранных, но и отечественные гении, такие как Баженов и Казаков, блистали своим талантом. Богатейшие семьи Москвы навещали друг друга, соперничая в роскоши и современности своих владений, внедряя новшества, такие как отопление (задолго до появления централизованных систем), теплицы с экзотическими фруктами и ягодами зимой.

Строительство усадьбы было мерилом жизненного успеха, вершиной пути к признанию обществом и государством. И отрадно, что сегодня каждая такая усадьба стала музеем, оживляя прошлое. Туристический поток подтверждает неугасающий интерес к архитектуре, искусству и повседневной жизни ушедших эпох.

Почему московские усадьбы напоминают дворцы? Причина в желании и надежде владельцев, что в их дворцах однажды появится сам царь. Эпоха Екатерины II, например, ознаменована возведением обелисков в честь царских визитов, подчеркивая высочайший статус хозяина.

Усадьба строилась как родовое гнездо, на века. Ее продажа была трагедией, ведь в ней жили деды, отцы, внуки. Революция 1917-1918 годов принесла пожары и национализацию, расколов и уничтожив усадебную культуру. Этот перелом стал трагическим моментом в жизни Русского мира, оставив глубокий след в народной памяти.

Сейчас же все возвращается. Усадьбы принадлежат людям, и отрадно видеть, что они восстановлены в своем былом великолепии.

Спасли от разрушения

Проведены работы по укреплению фасадов усадьбы Маркина начала 20 века в стиле модерн, где появились трещины и осыпалась штукатурка. Фасады украшены лепниной с цветами и женскими масками. Новослободская, Вадковский пер., 7 (угол сул. Новослободской).

Адаптировали к современности

Восстановлен и исторический облик главного дома усадьбы Третьякова, включая интерьеры, барельефы, паркет и лепнину. Здание адаптировано к современности с установкой систем пожарной безопасности. Новослободская, ул. Сущевская, 14.

Возвратили исторический цвет

Завершилась реставрация фасадов городской усадьбы Баевых. Комплекс зданий на проспекте Мира вновь обрел первоначальный облик: приведены в порядок лепные элементы декора и двери, воссоздано художественное ограждение кровли, фасадам возвращен исторический цвет. Проспект Мира, пр-т Мира, 52, стр. 1.

Особое внимание уделили иконам

Приведены в порядок фасады и интерьеры исторического памятника — усадьбы в Орлово-Давыдовском переулке. Особое внимание уделили реставрации мозаичных икон с изображениями святой Ольги и целителя Пантелеимона. Чистые пруды, Орлово-Давыдовский пер., 2.

Воссоздали вековое величие

В Пресненском районе воссоздано архитектурно-художественное оформление фасадов 17–19 веков главного дома городской усадьбы Плохово — Осташевских — Полякова. На протяжении нескольких лет состояние дома стремительно ухудшалось, добиться его реставрации позволила планомерная работа специалистов. Пушкинская, Тверской бул., 17, стр. 4.

Здание находилось в аварийном состоянии

Приведена в порядок и городская усадьба Лодыженских — Загряжских — Рукавишниковых, где проживали представители трех дворянских родов. В ходе реставрации восстановили кирпичную кладку, заменили крышу, внутренние системы и коммуникации. Смоленская, Денежный пер., 3, стр. 1.

Реставрация дома писателя

В Хамовниках завершена реставрация дома-усадьбы Л. Н. Толстого, памятника деревянного зодчества 19 века. Отреставрированы деревянные элементы фасадов, карнизы, наличники, подоконники. Воссозданы авторские обои, отреставрированы полы, лепные элементы, печи, ограждения и ступени лестниц. Парк культуры ул. Льва Толстого, 21.

ПОСЕТИТЕ ФЕСТИВАЛЬ

В рамках фестиваля «Усадьбы Москвы» стартует цикл тематических дискуссий, посвященных усадьбами городскому архитектурному наследию. Участники узнают, как исторические резиденции интегрируются в жизнь современного города. Мероприятия состоятся в Галерее Ильи Глазунова, Петровском путевом дворце, «Есенин-центре» и Всероссийском музее декоративного искусства. Вход бесплатный, однако требуется регистрация через портал.