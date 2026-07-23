В аэропорту Самары посадочные талоны теперь дают не только пассажирам

В международном аэропорту Курумоч в Самаре начал работать новый сервис для семей с детьми. Теперь маленькие пассажиры могут бесплатно оформить посадочный талон для своей любимой игрушки, сообщили в Росавиации.

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Получить такой документ можно прямо на стойке регистрации – процедура занимает не более 30 секунд. В талоне предусмотрено все, как у настоящего авиапассажира: имя игрушки, номер рейса, место «у окна» и специальный штрихкод.

Новая услуга доступна на всех стойках регистрации аэропорта и предоставляется бесплатно. Предполагается, что она поможет сделать ожидание вылета и сам перелет более интересными для детей, а также подарит семьям дополнительные положительные эмоции во время путешествия.

В Росавиации отметили, что посадочный талон носит исключительно символический характер и не дает игрушке статуса пассажира. Инициатива призвана сделать пребывание в аэропорту более комфортным и увлекательным для юных путешественников.

Подобные инициативы уже реализуются и за рубежом. Так, австралийская авиакомпания Virgin Australia летом 2026 года представила программу Toy Tickets, позволяющую детям оформить персональный посадочный талон для любимой игрушки. По данным перевозчика, идея появилась после истории с потерявшимся во время путешествия плюшевым медведем, которая получила широкий отклик в социальных сетях.

Собственный необычный сервис есть и у британской Jet2.com. Авиакомпания выдает маленьким пассажирам специальные «паспорта» для мягких игрушек. Документ не имеет юридической силы, однако его могут символически «проверить» при посадке, что превращает перелет в игру и помогает сделать путешествие более интересным для детей.