Туристы из США подают заявки на туры в Чечню и Дагестан

Американцы по-прежнему интересуются поездками в Россию и даже подают заявки в том числе на туры в республики Северного Кавказа — Дагестан, Ингушетию, Чечню и Северную Осетию. Правда, «речь не идёт о каком-то устойчивом потоке — это буквально три-четыре группы в год, но тем не менее запросы поступают», отмечают эксперты туротрасли.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Авторадио объяснил, что препятствует увеличению количества американских туристов в России.

«Если смотреть на рейтинг стран, которые чаще всего к нам приезжают, то первое место занимает Китай, 50% доли въездного туризма — это свыше 800 000 человек в год, это китайские туристы. Далее следуют туристы из стран Ближнего Востока. Ну, естественно, из многих стран мира есть путешественники, которые выбирают Россию, включая Америку. И, наверное, что сдерживает развитие этих поездок — это сложность логистического воздушного сообщения, так как прямых рейсов между нашими странами нет. Кто выбирает активный отдых, экскурсионные программы, они, естественно, выбирают и предложения от туроператорских компаний, и такие предложения есть у многих наших туроператоров, которые занимаются въездным туризмом».

В топ-5 стран, откуда в Россию приезжают туристы, в этом году вошли Китай, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия и Индия.