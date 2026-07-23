Популярные ИИ-сервисы: ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Alice AI, "Яндекс Поиск с Алисой" и Google AI Overviews в категории "Путешествия" чаще всего рекомендуют Сочи, однако при выборе типа отдыха или сервиса для бронирования лидерство переходит к другим направлениям.

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Согласно данным платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro, наибольший процент ИИ-рекомендаций среди туристических направлений получил Сочи - 16,9%. Это более чем вдвое превышает показатель Турции (8,1%), занимающей второе место, и Санкт-Петербурга (8,0%) - третье. Далее следуют Алтай (7,0%), Казань (5,7%) и Карелия (5,6%).

Расстановка сил меняется в зависимости от сценарий поездки. При запросах о пляжном отдыхе нейросети чаще советуют Турцию - 26,2% упоминаний, тогда как доля Сочи в этом сценарии составляет 14,0%. В категории "горы и природа" лидирует Алтай с 33,0% - самый высокий показатель среди всех направлений и сценариев индекса. Для городских путешествий ИИ чаще рекомендует Санкт-Петербург (30,0%), а не Сочи, чья доля здесь падает до 5,1%. В сценариях "семейный отдых" и "зимний отдых" лидерство снова возвращается к Сочи - 26,7% и 24,3% соответственно.

Сочи также занимает общее первое место во всех возрастных группах - от 18-24 до 50+, колеблясь от 15,1% (50+) до 18,2% (18-24 года). Лидерство подтверждается и в большинстве нейросетей: в Google AI Overviews доля Сочи достигает 22,3%, в Gemini - 21,1%, в Alice AI - 20,8%. Наименьший отрыв фиксируется в ChatGPT, где Сочи (13,0%) опережает Турцию (11,6%) лишь на 1,4 п.п.