Впечатления вошли в топ трат российских путешественников

Люди все охотнее платят за то, что запомнится, — экскурсии, концерты, фестивали, спортивные матчи. Билет на крупный фестиваль обходится примерно в $600, экскурсия — в $30–80. Событие больше не дополнение к отпуску: ради концерта, экскурсии или спортивного события все чаще планируют отдельные поездки.

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Самый наглядный пример — музыкальный фестиваль Tomorrowland, проходивший с 17 по 19 июля в Бельгии: билеты на него пользователи сервиса покупали еще весной, в среднем примерно по $600-700.

Ключевые цифры летнего сезона

$1700 в среднем тратят путешественники за одну поездку.Жилье, еда и впечатления — три главные статьи расходов в поездках.

~$600 — билет на крупный фестиваль;

экскурсии — $30–80.

+21% — июль обгоняет июнь по тратам в поездках: сезон продолжает разгоняться, а впереди август — с фестивалями и стартом сезона в европейских чемпионатов по футболу и не только.

«Люди все чаще едут в путешествие за эмоциями. По нашим данным, такие поездки планируют, потому что хотят, чтобы путешествие запомнилось на всю жизнь. Люди все больше ценят жизнь и эмоции здесь и сейчас», — Павел Белов, директор по развитию «Плати по Миру».

«Плати по Миру» — финтех-сервис и виртуальная карта для оплат там, где российские карты не работают.