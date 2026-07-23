Ижевск: что посмотреть и куда сходить в «оружейной столице» России

Ижевск наряду с Тулой часто называют "оружейной столицей" России. Но столица Удмуртской Республики знаменита не только автоматами Калашникова. В 1929 году именно здесь был собран первый мотоцикл российского производства "Иж". А Ижевский пруд является одним из самых крупных искусственных водоемов в России. Расскажем, что посмотреть в городе и куда можно сходить.

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Интересные факты

Город был основан в 1760 году - тогда здесь был заложен Ижевский железоделательный завод и рабочий поселок

Ижевск получил свое название от гидронима, так как находится на берегу реки Иж

С 1984 по 1987 год город назывался Устинов в честь недавно умершего министра обороны СССР Дмитрия Устинова, но после протестов местных жителей Ижевску вернули прежнее название

Официальный герб Ижевска появился относительно недавно - его утвердили в конце 1990-х годов (на гербе изображены кузнечные клещи, стрела и рябина)

Численность населения Ижевска по данным на 1 января 2025 года составляет 616 297 человек

Топ-20 главных достопримечательностей Ижевска

1. Ижевский пруд

Пруд был запружен на реке Иж в 1760-х годах для обеспечения работы Ижевского железоделательного завода. Длина пруда - 12 км, а максимальная ширина - 2,5 км. Сейчас набережная Ижевского пруда (имени зодчего Семена Дудина) - благоустроенное общественное пространство, где старинные здания гармонично соседствуют с современными памятниками и многочисленными арт-объектами.

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2. Монумент "Дружба народов"

46-метровый обелиск, посвященный дружбе русского и удмуртского народов, - один из главных символов города. Он был открыт в 1972 году в честь 400-летия добровольного присоединения Удмуртии к России. Между двумя пилонами из железобетона, символизирующими Удмуртию и Россию, расположены позолоченные металлические рельефы с геральдическими символами и изображениями быта трудового народа.

ТАСС

3. Михайловская колонна

Оригинальная колонна была установлена в 1852 году на Базарной площади. Памятник великому князю Михаилу Павловичу был открыт по распоряжению его брата императора Николая I. Он был изготовлен по образцу Александрийского столпа на Дворцовой площади в Петербурге. В 1918 году памятник был разрушен, восстановили его только в 2007 году, но не совсем в изначальных пропорциях.

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4. Михаило-Архангельский собор

Был возведен в 1907 году по проекту архитектора Ивана Чарушина. В 1937-м храм снесли. В 2000 году началось возрождение святыни: под руководством архитектора Евгения Скопина собор воссоздали по сохранившимся чертежам Ивана Чарушина. В 2007 году был освящен главный престол, а в 2017-м собор получил статус кафедрального. Теперь монументальный храм в псевдовизантийском стиле высотой 67 метров является настоящим украшением и важной архитектурной доминантой города.

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5. Троицкий собор

Один из старейших храмов Ижевска - Троицкий - был построен в 1812-1814 годах по проекту архитектора Семена Дудина. Трехъярусная колокольня по проекту архитектора Ивана Чарушина была возведена намного позднее - в 1912-1914 годах - но она была утрачена. В 1985-1991 годах была построена современная одноярусная колокольня. Рядом с Троицким собором также находятся Храм во имя великомученика и целителя Пантелеимона и Крестильный храм во имя святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

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6. Александро-Невский собор

Храм был построен в 1823 году по образцу Андреевского собора в Кронштадте. А в 1824 году его посетил император Александр I, который пожертвовал свои личные средства на строительство. В советский период собор серьезно пострадал и лишь в 1990-е годы был возвращен верующим. Сейчас восстановленный памятник классицизма эффектно выделяется на фоне современной городской застройки.

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7. Успенская церковь

Деревянная церковь была возведена в 1911 - 1916 годах. Это единственное дошедшее до наших дней здание в Ижевске, построенное по проекту архитектора Ивана Чарушина. В архитектуре храма, выполненного в "сказочном" стиле, просматриваются отсылки к древнерусскому зодчеству. Кроме того, Успенская церковь - единственная в Ижевске, которая не закрывалась при советской власти.

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8. Памятник крокодилу

Двухметровая скульптура антропоморфного крокодила во фраке и цилиндре, сидящего на чугунной скамье, - один из неофициальных символов города. Памятник по проекту студента Асэна Сафиуллина установили в 2005 году. Почему именно крокодил стал символом Ижевска? По наиболее распространенной версии, в XIX веке лучших оружейников Ижевского завода награждали зелеными кафтанами и цилиндрами - за этот наряд их и прозвали "крокодилами".

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9. Скульптура "Ижик"

Ижик - мальчик, одетый в традиционный кафтан ижевских оружейников и в шляпу-цилиндр, на которой красуется рябиновая ветвь - один из символов Ижевска. Скульптуру установили на Центральной площади города в 2010 году. Памятник отсылает к самым распространенным прозвищам жителей Ижевска - "крокодилы" и "рябинники".

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10. Музей стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова

Музей, посвященный легендарному советскому конструктору оружия Михаилу Калашникову, был основан в 1996 году, а в 2004 году разместился в новом здании. Музейный фонд насчитывает более 18000 единиц хранения. В экспозициях можно увидеть множество образцов исторического и современного оружия. Регулярно проходят мастер-классы и патриотические мероприятия.

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11. Национальный музей Удмуртской Республики им. Кузебая Герда

Музей был основан в 1920 году, сейчас он располагается в здании бывшего Арсенала Ижевского оружейного завода. Старинное здание в стиле классицизма было построено в 1823-1825 годах по проекту известного архитектора Семена Дудина. Экспозиции музея знакомят посетителей с историей и природой Удмуртии, культурой коренных народов и развитием местной промышленности.

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12. Ижевский Мотомузей Кожушковых

Частный музей мотоциклов и мототехники популярен у всех, кто интересуется мотокультурой. В музее представлены различные модели мотоциклов Иж Планета и Иж Юпитер, а также спортивные мотоциклы и мототехника военного времени.

13. Храм Иверской иконы Божией Матери

Православный храм был построен в 2008-2017 годах, но уже стал значимым местом для верующих. Архитектура этого ижевского храма сильно напоминает Собор Василия Блаженного в Москве. Храм возведен в шатровом стиле и богато декорирован мозаикой и декоративными элементами из натурального камня.

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14. Парк культуры и отдыха имени Кирова

Парк был заложен в 1933 году по инициативе рабочих ижевских заводов. Сейчас это одно из самых популярных мест для отдыха в Ижевске. Летом работают аттракционы, зимой заливают каток. В 2018 году в парке установили памятник букве "Ё" - двухметровая деревянная скульптура расположена недалеко от центрального входа. Арт-объект установили в честь 235-летия буквы - ее впервые предложили использовать в 1783 году.

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15. Летний сад имени Горького

Один из старейших парков Ижевска расположен в историческом центре на берегу Ижевского пруда. Сад был разбит еще в 1857 году возле "Генеральского дома", в котором жили командиры Ижевского оружейного завода. После Революции 1917 года сад стал доступен для всех горожан. В саду находится девятиколонная ротонда - известная городская локация и популярное место для фотосессий. Работают различные аттракционы для детей, в том числе Колесо обозрения.

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16. Центральная площадь

Главная площадь города, именно здесь проходят все масштабные события: парады, концерты, фестивали. Возле площади расположены многие знаковые достопримечательности - Дом правительства, Театр оперы и балета, скульптура "Ижик".

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17. Театр оперы и балета Удмуртской Республики

Сам театр был основан в Ижевске еще в 1931 году, а современное здание построили в 1984-м. В театре ставят классические оперы, мюзиклы, балетные постановки. Театр носит имя Петра Чайковского: великий композитор родился в удмуртском городе Воткинске.

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18. Государственный цирк Удмуртии

Первый стационарный цирк появился в Ижевске еще в 1895 году - он просуществовал до Революции. Впоследствии для цирка было построено еще несколько зданий, которые со временем приходили в негодность. Современное здание было построено в 2000-2003 годах по проекту московского архитектора Михаила Веснина. Сейчас помимо представлений здесь регулярно проходят Международные фестивали циркового искусства, работает школа циркового мастерства.

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19. Ижевский зоопарк

Открылся для посетителей в 2008 году и с тех пор стал одним из самых популярных мест для семейных прогулок. В зоопарке живут более 700 животных, в том числе редких и исчезающих. Большая зеленая территория располагает к длительным прогулкам, а посетители отмечают, что иногда удается рассмотреть обитателей буквально с расстояния вытянутой руки.

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20. Музей-заповедник "Лудорвай"

Этнографический комплекс, посвященный быту и культуре народов Удмуртии (удмуртам, татарам и русским), открылся в 1997 году. Он расположен всего в 17 км от Ижевска. Главная достопримечательность комплекса - ветряная мельница шатрового типа, которая датируется 1912 годом.

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Где поесть в Ижевске

Сеть кафе удмуртской кухни "Перепечкин" предлагает национальный стрит-фуд. Перепечи - открытые пирожки с разными начинками - одно из самых известных блюд удмуртской кухни.

Бюджетно пообедать можно также в кафе "Ческыт № 1" (ул. Удмуртская, 304).

В ресторане "Тыр корка" ("Сытный дом") в этнокомплексе "Бобровая долина" (ул. Свердлова, 4) подают такие специалитеты удмуртской кухни, как кожыпог (гороховые шарики с луком), виртырем (кровяная колбаса), гороховый суп ныгылиен шыд и язык по-нылгински (говяжий язык с грибами, сыром и сметаной).

Как добраться до Ижевска из Москвы

Самолет. Самый быстрый вариант. Прямой перелет из Москвы в Ижевск занимает 1,5 часа.

Поезд. По маршруту Москва - Ижевск курсируют несколько поездов (время в пути примерно 18 часов).

Автомобиль. Расстояние от Москвы до Ижевска примерно 1180 км. Дорога займет примерно сутки (без длительных остановок).

Заключение

Ижевск - город оружейников, с развитой промышленностью и инфраструктурой. Туристам нужно обязательно прогуляться по набережной зодчего Семена Дудина на знаменитом Ижевском пруду, посетить Музей имени Калашникова и попробовать местную кухню. А семьям с детьми наверняка понравятся Ижевские зоопарк или цирк.