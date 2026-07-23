Пассажирский лайнер Петербург – Калининград сможет перевозить до 240 тысяч человек в год

В Санкт-Петербурге прокомментировали планы по запуску лайнера из порта «Морской фасад» в Калининград. Об этом сообщили в ТАСС.

Потенциал морского трафика с Калининградом власти Петербурга оценили в 240 тысяч пассажиров в год при курсировании одного лайнера раз в неделю туда и обратно.

Ранее Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области, в интервью «Ведомостям» рассказал о планах запуска лайнера между городами. Время в пути – от 24 до 30 часов.

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга отметили, что эффективным с точки зрения логистики будет использование судов умеренных параметров. Инфраструктура порта «Морской фасад» в Северной столице полностью готова к приёму пассажиров.

Окончательные параметры проекта определят Министерство транспорта РФ и правительство Калининградской области по итогам совместного расчета финансово-экономической модели. В приоритете – надёжное грузовое сообщение между городами, но также рассматривается использование грузопассажирских судов для перевозки туристов.