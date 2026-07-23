В АТОР сообщили о снижении спроса на отдых в Сочи

На ситуации отразились высокие цены, топливный кризис и ограничительные меры в аэропорту города.

При этом число туристов в Анапе увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Такие данные в эфире радиостанции «Говорит Москва» привела исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Среди курортов Краснодарского края спрос распределился неравномерно. Если Анапа очень популярна по сравнению с прошлым, весьма грустным годом, в этом году Анапа плюс 30%, это вообще красивая цифра, а Сочи — падение, тоже, соответственно, на 10-20%, причём как в организованном, так и в самостоятельном туризме. Это довольно прилично. Потому что дорого. Потому что довольно часто закрывается аэропорт. И потому что те, кто добирался на автомобилях, по крайней мере, в начале сезона, сейчас вроде как, по отзывам самих автотуристов, бензиновый кризис явно пошёл на спад, слава богу, но тем не менее та ситуация, которая была в июне, она тоже повлияла на планы туристов».

В конце июня в АТОР указали на снижение турпотока в Крым на фоне бензинового кризиса. Часть граждан в качестве альтернативы выбирают Анапу и Геленджик. Отдыхающие возвращаются в Краснодарский край после разлива мазута на побережье региона, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вице-президент организации Сергей Ромашкин.